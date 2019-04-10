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Vitor Vogas

PGE recomenda veto ao projeto que barra fantasmas nos Poderes do ES

Procuradoria Geral do Estado alega que projeto é inconstitucional por vício de iniciativa

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 17:28

Públicado em 

10 abr 2019 às 17:28
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Deputados durante sessão na Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales
O parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) sobre o projeto de lei da transparência aprovado pela Assembleia Legislativa é pela inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, ou seja, quando o Legislativo estadual não pode propor projeto nos termos em que foi aprovado por usurpar competência da União. Na última sexta-feira (05), o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que aguardava essa manifestação para tomar sua decisão.
Um dos principais pontos do projeto é a obrigação de publicação, nos portais, de relatórios que descrevam as atividades externas de assessores e outros ocupantes de cargos nos Poderes e instituições públicas estaduais.
A medida, proposta pela Mesa Diretora da Assembleia, surgiu após o Ministério Público Estadual cobrar que o Legislativo estadual publique os relatórios de atividade dos assessores de gabinete. Até 12 deles podem ser "externos", ou seja, não dão expediente na Casa, e são alvo frequente de denúncias por supostamente serem "fantasmas".
A coluna revelou a cobrança do Ministério Público, feita por meio de um inquérito aberto ainda em 2017. A Assembleia até hoje não publicou os relatórios. Agora, dias após a publicação da coluna, aprovou a determinação para todos os Poderes, inclusive o próprio Legislativo.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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