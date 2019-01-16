O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Governador "anistia" coronel que criticou anistia
Coronel Nylton Rodrigues quase foi alvo de um Inquérito Policial-Militar (IPM) pelas críticas que fez ao projeto do governo do Estado de conceder anistia ampla e irrestrita aos policiais militares
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00