Governador "anistia" coronel que criticou anistia

Nylton Rodrigues criticou o projeto de anistia do governo do Estado. Crédito: G1

Por muito pouco, o ex-secretário de Segurança e ex-comandante-geral da PM, coronel Nylton Rodrigues, não foi alvo de um Inquérito Policial-Militar (IPM) pelas críticas que fez ao projeto do governo do Estado de conceder anistia ampla e irrestrita aos policiais militares que participaram da greve de fevereiro de 2017.

As críticas

Segundo a coluna apurou, o governador Casagrande foi orientado nesta quarta a abrir um IPM contra o coronel da reserva, que declarou que a anistia geral “não separa o joio do trigo” e que o projeto do governo “é destrutivo” para a PM.

O ultimato

Fonte palaciana assegura que o governador não vai mais tolerar críticas públicas de militares que afrontem a disciplina. Segundo a fonte, a próxima manifestação desse gênero vai ser seguida de abertura de um processo disciplinar (IPM).

Caladinhos

A coluna ouviu ontem três líderes de diferentes segmentos empresariais sobre a anistia à PM. Todos confidenciaram que são contra a medida, mas por ora não vão se manifestar com medo de retaliação e pressão política.

À Bolsonaro

Casagrande assinou a Lei da Anistia aos PMs com uma daquelas canetas que se encontram em camelô.

Sextou na terça

Do prefeito Max Filho no Twitter na terça-feira: “O agir de Deus é lindo, vale a pena ser fiel. Uma sexta-feira (sic) cheia de bênção para todos”.

O resultado

O Programa de Aposentadoria Incentivada da Assembleia Legislativa recebeu a adesão de 53 (58%) dos 93 servidores aptos a aderirem ao PAI.

O público privatizado

O vereador Ricardo Chiabai (PPS) denuncia que os ambulantes da Praia da Costa estão cobrando aluguel de cadeiras mesmo que o cliente consuma seus produtos.

O público privatizado 2

Segundo o parlamentar, a fiscalização de Postura de Vila Velha, acionada, disse que essa cobrança é ilegal por se tratar de um espaço público.

Hércules na escolinha

Mesmo prestes a assumir o quarto mandato de deputado estadual, Hércules Silveira (PMDB) fez questão de participar do curso “Funcionamento do Poder Legislativo Estadual”, ministrado pela Assembleia aos novos parlamentares.

Ficou na saudade

De uma leitora (ainda novinha) chocada com os “novos tempos”: “Saudades de quando um Chicabon custava R$ 2,50 (chegou a R$ 6)”.

Atende, Eco101!

O governador Casagrande pediu ontem à direção da Eco101 que antecipe para antes do carnaval a inauguração do Contorno de Iconha, previsto inicialmente para 20 de março.

Década de atraso

A moda nas redes sociais agora é publicar fotos pessoais de dez anos atrás confrontadas com as de hoje. Um internauta fez isso, de forma bem-humorada, com as (intermináveis) obras da Leitão da Silva.

Tá ok?

Mesmo eleito presidente, Bolsonaro recebeu R$ 33,7 mil de auxílio-mudança da Câmara dos Deputados. No tocante a essa questão (“cuestão”), tem que ver como fica isso aí.

O protesto

O Fórum Estadual de Juventude Negra do ES (Fejunes) promete protestar hoje contra o aumento das passagens do transporte coletivo. Às 18h, na escadaria do Teatro da Ufes.

O preço

Com o atual preço da passagem do Transcol ou de Vitória, o problema é os manifestantes conseguirem chegar à Ufes de ônibus.

Crise social

Na terça-feira, por volta das 22h, num intervalo de apenas 15 minutos, três pedintes abordaram os passageiros que aguardavam o ônibus no ponto em frente ao Shopping Vitória.

Regimento violado

Embora não seja parlamentar, o tenente-coronel Foresti sentou-se junto aos deputados na sessão extraordinária da Assembleia que aprovou ontem a anistia aos policiais militares grevistas. Tem deputado que reparou. E não gostou.

Alô, seu José da Silva!