Gilmar Mendes vem ao ES para evento dos 90 anos do curso de Direito da Ufes

O ministro Gilmar Mendes
, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai proferir a palestra de abertura da 20ª Semana Jurídica promovida pelo Centro Acadêmico de Direito da Ufes
. O ministro participará de uma mesa sobre Direito Constitucional no próximo dia 30, às 8h30, no Teatro da Ufes.
A 20ª Semana Jurídica, que vai de 30 de março a 3 de abril, é uma edição comemorativa aos 90 anos do curso de Direito da Ufes. Segundo a organização do encontro, Gilmar Mendes não cobrou cachê para vir ao Estado para dar a palestra.
As inscrições serão abertas nos próximos dias. Os participantes só pagarão pela emissão de certificado de participação. Juristas e professores de Direito também vão participar da Semana Jurídica.
A Faculdade de Direito do Espírito Santo foi fundada em 4 de outubro de 1930, mas começou suas atividades acadêmicas em julho de 1931. O prédio do Grupo Escolar Gomes Cardim, hoje Escola de Artes Fafi
, abrigou a faculdade nos primeiros anos. Inaugurado em 1926, o prédio foi o berço da Ufes.