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Leonel Ximenes

Gilmar Mendes vem ao ES para evento dos 90 anos do curso de Direito da Ufes

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) vai participar de uma mesa sobre Direito Constitucional no Teatro da Ufes

Publicado em 08 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

08 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Ministro Gilmar Mendes vai abrir a  20ª Semana Jurídica Crédito: Nelson Jr./STF
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai proferir a palestra de abertura da 20ª Semana Jurídica promovida pelo Centro Acadêmico de Direito da Ufes. O ministro participará de uma mesa sobre Direito Constitucional no próximo dia 30, às 8h30, no Teatro da Ufes.
A 20ª Semana Jurídica, que vai de 30 de março a 3 de abril, é uma edição comemorativa aos 90 anos do curso de Direito da Ufes. Segundo a organização do encontro, Gilmar Mendes não cobrou cachê para vir ao Estado para dar a palestra.

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As inscrições serão abertas nos próximos dias. Os participantes só pagarão pela emissão de certificado de participação. Juristas e professores de Direito também vão participar da Semana Jurídica.
A Faculdade de Direito do Espírito Santo foi fundada em 4 de outubro de 1930, mas começou suas atividades acadêmicas em julho de 1931. O prédio do Grupo Escolar Gomes Cardim, hoje Escola de Artes Fafi, abrigou a faculdade nos primeiros anos. Inaugurado em 1926, o prédio foi o berço da Ufes.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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