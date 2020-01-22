Fafi abre inscrições para oficinas de música de graça em Vitória

Uma (ótima) novidade para quem deseja se aperfeiçoar. A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi abriu 138 vagas para as oficinas de música que devem acontecer no primeiro semestre de 2020. As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser feitas online, entre os dias 24 e 27 de janeiro.
Entre as vagas oferecidas, estão para as oficinas de teclado, flauta doce, violão, musicalização, violino, viola e violoncelo. As turmas disponíveis para cada instrumento podem ser conferidas no ato da inscrição. As confirmações de inscrição vão ser realizadas entre 28 e 30 de janeiro, das 8h30 às 12 horas. Mais informações - e retirada da ficha de inscrição - podem ser conferidas no site da PMV.
A escola vai abrir em fevereiro vagas para as oficinas de Teatro e Dança, ainda no primeiro semestre de 2020.
As vagas completas de música deste semestre são:
- Teclado 6 vagas
- Flauta Doce 15 vagas Matutino
- Violão 20 vagas
- Musicalização/Flauta Doce 60 vagas
- Violino 10 vagas Matutino
- Violino 10 vagas Vespertino
- Viola 10 vagas
- Violoncelo 7 vagas
- Pré-inscrições para Oficinas de Música 2020 da Fafi
- QUANDO: 24 a 27 de janeiro de 2020
- FICHA DE INSCRIÇÃO: pela internet
- VALOR: As inscrições são gratuitas.