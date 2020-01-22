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Fafi abre inscrições para oficinas de música de graça em Vitória

Entre as vagas oferecidas, estão para as oficinas de teclado, flauta doce, violão, musicalização, violino, viola e violoncelo

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 11:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 11:29
Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Uma (ótima) novidade para quem deseja se aperfeiçoar. A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi abriu 138 vagas para as oficinas de música que devem acontecer no primeiro semestre de 2020. As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser feitas online, entre os dias 24 e 27 de janeiro. 

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Entre as vagas oferecidas, estão para as oficinas de teclado, flauta doce, violão, musicalização, violino, viola e violoncelo. As turmas disponíveis para cada instrumento podem ser conferidas no ato da inscrição. As confirmações de inscrição vão ser realizadas entre 28 e 30 de janeiro, das 8h30 às 12 horas. Mais informações - e retirada da ficha de inscrição - podem ser conferidas no site da PMV.
A escola vai abrir em fevereiro vagas para as oficinas de Teatro e Dança, ainda no primeiro semestre de 2020.
As vagas completas de música deste semestre são: 
  • Teclado  6 vagas
  • Flauta Doce  15 vagas  Matutino
  • Violão  20 vagas
  • Musicalização/Flauta Doce  60 vagas
  • Violino  10 vagas  Matutino
  • Violino  10 vagas  Vespertino
  • Viola  10 vagas
  • Violoncelo  7 vagas 
  • Pré-inscrições para Oficinas de Música 2020 da Fafi
  • QUANDO: 24 a 27 de janeiro de 2020
  • FICHA DE INSCRIÇÃOpela internet
  • VALOR: As inscrições são gratuitas.

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