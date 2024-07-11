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Leonel Ximenes

Furto de cabos vira até propaganda de venda de internet no ES

Operadora cita risco de crime para oferecer novos planos para potenciais clientes

Públicado em 

11 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Apenas em 2022, foram 312 mil metros de fios furtados no ES
Apenas em 2022, foram 312 mil metros de fios furtados no ES Crédito: Bernardo Bracony
O crônico problema de furtos de cabos de internet no Espírito Santo acabou virando até chamariz para venda de planos de conexão de banda larga.
Em um dos comunicados, uma empresa relata um possível cliente, pessoa jurídica, que potencialmente pode ser vítima da ação de criminosos.
[Ele está ciente] “dos recentes problemas de furto de cabos de internet que têm afetado sua região. Sabemos o quanto a (nome da empresa) depende de uma conexão estável e rápida para suas operações diárias”.
Com essa introdução, a operadora, que tem sido alvo de reclamações constantes por problemas de conexão – justamente por supostos furtos de cabos – diz que está oferecendo uma tecnologia chamada FTTH.
FTTH, em inglês “Fiber to the Home”, é a solução em que a fibra óptica sai diretamente da central da empresa que fornece a internet e vai até a residência do cliente, sem qualquer tipo de interconexão no meio do caminho.
Segundo especialistas, isso reduz a possibilidade de o cabo ser furtado. A tecnologia substitui assim a infraestrutura de cobre existente, como fios de telefone e cabo coaxial.
E fica a dúvida: até quando a sociedade ficará refém dos criminosos e terá que pagar cada vez mais pela segurança, que é dever do Estado?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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