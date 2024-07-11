Furto de cabos vira até propaganda de venda de internet no ES

Apenas em 2022, foram 312 mil metros de fios furtados no ES Crédito: Bernardo Bracony

O crônico problema de furtos de cabos de internet no Espírito Santo acabou virando até chamariz para venda de planos de conexão de banda larga.

Em um dos comunicados, uma empresa relata um possível cliente, pessoa jurídica, que potencialmente pode ser vítima da ação de criminosos.

[Ele está ciente] “dos recentes problemas de furto de cabos de internet que têm afetado sua região. Sabemos o quanto a (nome da empresa) depende de uma conexão estável e rápida para suas operações diárias”.

Com essa introdução, a operadora, que tem sido alvo de reclamações constantes por problemas de conexão – justamente por supostos furtos de cabos – diz que está oferecendo uma tecnologia chamada FTTH.

FTTH, em inglês “Fiber to the Home”, é a solução em que a fibra óptica sai diretamente da central da empresa que fornece a internet e vai até a residência do cliente, sem qualquer tipo de interconexão no meio do caminho.

Segundo especialistas, isso reduz a possibilidade de o cabo ser furtado. A tecnologia substitui assim a infraestrutura de cobre existente, como fios de telefone e cabo coaxial.