Justiça proíbe Vale de retirar transporte de trabalhadores no ES

A Vale anunciou que pretende deixar de fornecer o transporte aos ferroviários de Viana, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Fundão a partir do segundo semestre Crédito: Capixabay

Justiça do Trabalho determinou que a Vale mantenha o transporte dos trabalhadores que moram nas cidades de Viana, Aracruz, João Neiva, Ibiraçu e Fundão. A decisão, em caráter liminar (mandado de segurança), atende a um pedido do Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo (Sindfer), que não concordou com a decisão da empresa de interromper o transporte dos ferroviários dessas cidades para o Complexo de Tubarão. A Vale pode recorrer da decisão.

A obtenção da liminar favorável aos trabalhadores foi anunciada na noite desta quinta-feira (13) pelo presidente do Sindfer, Wagner Xavier. “Nós sabemos que é uma liminar, uma decisão provisória, mas é uma grande vitória para a classe trabalhadora. É justo que o transporte para os trabalhadores seja mantido, porque afinal de contas é um benefício que já existia quando eles foram contratados”, disse o sindicalista.

A Vale, conforme publicou a coluna , comunicou aos seus empregados, em abril, que, a partir do segundo semestre, com prazo limite de 31 de agosto, vai oferecer transporte apenas a quem mora em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, restrição que o Sindicato dos Ferroviários não aceita.

Segundo a Vale, os trabalhadores atingidos pela medida teriam até o dia 31 de julho para se manifestar se aceitam aderir ou não à proposta de mudança de residência para a Grande Vitória.

A mineradora, em contrapartida, ofereceria pagamento de 1,5 salário pela opção de mudança; serviços de mudança de bens; pagamento de até 30 diárias de hotel ou concessão do vale-transporte caso o ferroviário opte pela permanência na sua cidade de moradia atual.