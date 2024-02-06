Freud explica: advogados do ES agora têm psicólogo a R$ 100

A OAB de Cariacica começou a oferecer aos advogados inscritos na seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB-ES) um psicólogo para atendimento na sede da instituição, que fica colada à prefeitura. O preço da consulta é camarada: R$ 100 a sessão.
O profissional é especialista na carreira jurídica, segundo a presidente da OAB local, Kelly Andrade, e vai atender também os dependentes dos advogados.
"A iniciativa está dando muito certo. Há advogados vindos de vários lugares. Está lotando a nossa sede", comemora.
A advocacia é muito vulnerável aos problemas de saúde mental, já que os profissionais sofrem pressões diárias em relação a prazos processuais, prospecção de clientes, audiências e litígios.
"Problemas que se tornaram comuns entre advogados, como depressão, ansiedade, estresse e abuso de substâncias, motivaram a elaboração de iniciativas como a ‘Cartilha da Saúde Mental da Advocacia’, publicada pela OAB", explica Kelly.
O advogado que quiser se consultar com o psicólogo basta procurar a OAB de Cariacica
pelo telefone (27) 99940-9607. O atendimento pode ser presencial ou on-line.