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Leonel Ximenes

Freud explica: advogados do ES agora têm psicólogo a R$ 100

Saiba como conseguir o atendimento, que pode ser presencial ou on-line,  extensivo aos dependentes

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 18:30

Públicado em 

06 fev 2024 às 18:30
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Advogados sofrem pressões diárias em relação a prazos processuais, prospecção de clientes, audiências e litígios
Advogados sofrem pressões diárias em relação a prazos processuais, prospecção de clientes, audiências e litígios Crédito: Freepik
A OAB de Cariacica começou a oferecer aos advogados inscritos na seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) um psicólogo para atendimento na sede da instituição, que fica colada à prefeitura. O preço da consulta é camarada: R$ 100 a sessão.
O profissional é especialista na carreira jurídica, segundo a presidente da OAB local, Kelly Andrade, e vai atender também os dependentes dos advogados.
"A iniciativa está dando muito certo. Há advogados vindos de vários lugares. Está lotando a nossa sede", comemora.
A advocacia é muito vulnerável aos problemas de saúde mental, já que os profissionais sofrem pressões diárias em relação a prazos processuais, prospecção de clientes, audiências e litígios.
"Problemas que se tornaram comuns entre advogados, como depressão, ansiedade, estresse e abuso de substâncias, motivaram a elaboração de iniciativas como a ‘Cartilha da Saúde Mental da Advocacia’, publicada pela OAB", explica Kelly.
O advogado que quiser se consultar com o psicólogo basta procurar a OAB de Cariacica pelo telefone (27) 99940-9607. O atendimento pode ser presencial ou on-line.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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