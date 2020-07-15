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Leonel Ximenes

Freiras no ES que vendem salgados para superar a crise recebem doações

Religiosas da Prainha, em Vila Velha, receberam alimentos e produtos de higiene e limpeza do programa ES Solidário

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:21

Públicado em 

15 jul 2020 às 19:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Irmã Maria Cleonice Castro recebe as doações entregues pelos Bombeiros
Irmã Maria Cleonice Castro recebe as doações entregues pelos Bombeiros Crédito: Nara Borgo
As freiras do Centro de Formação Martina Toloni, na Prainha, em Vila Velha, tiveram um dia feliz hoje (15) à tarde: elas receberam alimentos e produtos de higiene do ES Solidário, programa do governo do Estado que arrecada doações feitas pela sociedade civil e repassa para as entidades e pessoas mais necessitadas.
Foram doadas cestas básicas, kits de higiene e outros mantimentos conforme a necessidade específica do centro de formação, como óleo de soja, trigo, feijão e sal. Estiveram presentes à visita às religiosas a primeira-dama, Virgínia Casagrande, e a secretária estadual dos Direitos Humanos, Nara Borgo.
“Sempre que posso me faço presente nas doações porque é muito gratificante poder ajudar as pessoas. É um gesto de cuidado, carinho e solidariedade. É uma das formas de o governo do Estado garantir direitos básicos a quem realmente precisa”, explica a secretária.
Parte das doações será encaminhada para as irmãs que moram na casa ao lado do centro de formação, que são da mesma congregação, as Irmãs de Jesus Cristo na Eucaristia. Na residência, estão 20 religiosas bem idosas. A mais nova tem 76 anos e a mais velha, 103.
“Foi uma visita recheada de donativos e material de limpeza. Tudo será, como sempre acontece, partilhado com a outra comunidade onde residem nossas irmãs mais idosas. Nossa gratidão a todos que estão nessa linda ciranda do bem e da solidariedade”, diz a irmã Maria Cleonice Castro, a superior do centro.
Conforme a coluna mostrou em junho, as irmãs tiveram que se reinventar para pode superar a crise durante a pandemia do novo coronavírus. Com o isolamento social, o centro de formação, até então sua única fonte de renda, está temporariamente fechado e não pode receber grupos que utilizam o espaço para encontros, retiros e reuniões.

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Para conseguir manter os oito funcionários sem demiti-los, as irmãs agora estão fazendo salgados que são vendidos, o que está possibilitando que elas tenham recursos financeiros para honrar seus compromissos.
No total, foram doados hoje 30 kg de farinha de trigo, 13 kg de feijão, 10 kg de sal, 20 kg farinha de mandioca, 20 litros de óleo, 25 litros de leite, 20 pacotes de sabão em pó, 6 kits de material de limpeza e cinco cestas básicas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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