Freiras no ES que vendem salgados para superar a crise recebem doações

Irmã Maria Cleonice Castro recebe as doações entregues pelos Bombeiros Crédito: Nara Borgo

As freiras do Centro de Formação Martina Toloni, na Prainha, em Vila Velha , tiveram um dia feliz hoje (15) à tarde: elas receberam alimentos e produtos de higiene do ES Solidário, programa do governo do Estado que arrecada doações feitas pela sociedade civil e repassa para as entidades e pessoas mais necessitadas.

Foram doadas cestas básicas, kits de higiene e outros mantimentos conforme a necessidade específica do centro de formação, como óleo de soja, trigo, feijão e sal. Estiveram presentes à visita às religiosas a primeira-dama, Virgínia Casagrande , e a secretária estadual dos Direitos Humanos , Nara Borgo.

“Sempre que posso me faço presente nas doações porque é muito gratificante poder ajudar as pessoas. É um gesto de cuidado, carinho e solidariedade. É uma das formas de o governo do Estado garantir direitos básicos a quem realmente precisa”, explica a secretária.

Parte das doações será encaminhada para as irmãs que moram na casa ao lado do centro de formação , que são da mesma congregação, as Irmãs de Jesus Cristo na Eucaristia. Na residência, estão 20 religiosas bem idosas. A mais nova tem 76 anos e a mais velha, 103.

“Foi uma visita recheada de donativos e material de limpeza. Tudo será, como sempre acontece, partilhado com a outra comunidade onde residem nossas irmãs mais idosas. Nossa gratidão a todos que estão nessa linda ciranda do bem e da solidariedade”, diz a irmã Maria Cleonice Castro, a superior do centro.

Conforme a coluna mostrou em junho , as irmãs tiveram que se reinventar para pode superar a crise durante a pandemia do novo coronavírus. Com o isolamento social, o centro de formação, até então sua única fonte de renda, está temporariamente fechado e não pode receber grupos que utilizam o espaço para encontros, retiros e reuniões.

Para conseguir manter os oito funcionários sem demiti-los, as irmãs agora estão fazendo salgados que são vendidos, o que está possibilitando que elas tenham recursos financeiros para honrar seus compromissos.