Freiras no ES que vendem salgados para superar a crise recebem doações

As freiras do Centro de Formação Martina Toloni, na Prainha, em Vila Velha
, tiveram um dia feliz hoje (15) à tarde: elas receberam alimentos e produtos de higiene do ES Solidário, programa do governo do Estado
que arrecada doações feitas pela sociedade civil e repassa para as entidades e pessoas mais necessitadas.
Foram doadas cestas básicas, kits de higiene e outros mantimentos conforme a necessidade específica do centro de formação, como óleo de soja, trigo, feijão e sal. Estiveram presentes à visita às religiosas a primeira-dama, Virgínia Casagrande
, e a secretária estadual dos Direitos Humanos
, Nara Borgo.
“Sempre que posso me faço presente nas doações porque é muito gratificante poder ajudar as pessoas. É um gesto de cuidado, carinho e solidariedade. É uma das formas de o governo do Estado garantir direitos básicos a quem realmente precisa”, explica a secretária.
“Foi uma visita recheada de donativos e material de limpeza. Tudo será, como sempre acontece, partilhado com a outra comunidade onde residem nossas irmãs mais idosas. Nossa gratidão a todos que estão nessa linda ciranda do bem e da solidariedade”, diz a irmã Maria Cleonice Castro, a superior do centro.
Conforme a coluna mostrou em junho
, as irmãs tiveram que se reinventar para pode superar a crise durante a pandemia do novo coronavírus. Com o isolamento social, o centro de formação, até então sua única fonte de renda, está temporariamente fechado e não pode receber grupos que utilizam o espaço para encontros, retiros e reuniões.
Para conseguir manter os oito funcionários sem demiti-los, as irmãs agora estão fazendo salgados que são vendidos, o que está possibilitando que elas tenham recursos financeiros para honrar seus compromissos.
No total, foram doados hoje 30 kg de farinha de trigo, 13 kg de feijão, 10 kg de sal, 20 kg farinha de mandioca, 20 litros de óleo, 25 litros de leite, 20 pacotes de sabão em pó, 6 kits de material de limpeza e cinco cestas básicas.