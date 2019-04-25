Ferração é chamado para salvar o governo na Assembleia

Ferraço foi chamado para garantir os votos necessários ao pedido de urgência da discussão da Lei das Promoções da PM. Crédito: Ales/Divulgação

A votação do projeto de Lei das Promoções da PM evidenciou a falta de articulação do governo na Assembleia. Até para aprovar um dos dois pedidos de regime de urgência da matéria, os assessores palacianos tiveram que ligar para o gabinete do deputado Theodorico Ferraço (DEM) e pedir para que ele descesse ao plenário e garantisse os votos necessários para que o requerimento fosse aprovado.

Por pouco

Havia apenas 15 votos certos. Quando Ferração estava descendo para garantir o 16º voto, outro deputado governista apareceu. O palácio acabou colhendo 17 votos para a urgência.

Faltou Maracujina

A votação deixou alguns deputados muito exaltados. O mais nervoso era Enivaldo dos Anjos. O líder do governo estava distribuindo impropérios até para a própria sombra.

Saúde é o que interessa

Para aliviar um pouco a tensão, salada de frutas foi servida durante a reunião entre a cúpula da segurança pública e os deputados.

Sala democrática

A ampla sala da presidência da Assembleia Legislativa serviu até para abrigar uma reunião de parlamentares com associações de PMs.

Negociar é preciso

Houve muita costura e negociação após o fim das sessões da manhã. Das 11h até o meio-dia, quando começou a reunião da CPI da Sonegação, os deputados continuaram no plenário.

Os desinformados

A maioria dos parlamentares não sabia do cancelamento da sessão ordinária (e extra) do meio-dia. Os deputados estavam esperando a abertura dos trabalhos e até a TV Assembleia tinha essa mesma informação da Secretaria-Geral da Mesa.

Desconforto

De repente, Marcelo Santos (PDT) e Enivaldo dos Anjos (PSD) ocuparam seus lugares e abriram a sessão da CPI da Sonegação, o que gerou um notório mal-estar entre os deputados que estavam lá e que não foram informados de nada.

O cardápio

Sem tempo para intervalo, Erick Musso (PSD), presidente da Assembleia, optou por uma marmita de lasanha de berinjela. Marcelo Santos, vice-presidente, não conseguiu almoçar por estar na CPI da Sonegação.

Mudou o alvo

Na época da greve da PM, em 2017, o deputado Rafael Favatto (Patri) apoiou o governo PH. Ontem, pela defesa contundente dos PMs, parecia um integrante da bancada da bala.

Em pé

Davi Diniz foi presença constante no plenário, mas não sentou-se à mesa de negociação no gabinete de Musso, como seria natural na condição de representante do Palácio Anchieta.

Prefeitos talibãs

Alguns prefeitos vaiaram o deputado Sérgio Majeski (PSB), que defendeu melhor uso do dinheiro dos royalties para o custeio da máquina pública. Os alcaides foram devidamente repreendidos pelos parlamentares da Casa.

Papou tudo

O prefeito de Viana e presidente da Amunes, Gilson Daniel, discursou duas vezes ontem na Assembleia. A primeira, ao pedir a aprovação do uso do dinheiro dos royalties para custeio da máquina. A segunda, para agradecer, já de barriga cheia com a matéria aprovada.

Iron Maiden de Guandu

O prefeito de Baixo Guandu foi recebido ontem pelo governador Casagrande. Neto Barros (PCdoB), com barba grande e jaqueta e camisa pretas com uma guitarra estampada, parecia um metaleiro.

Curva do assalto

Leitor da coluna presenciou ontem, por volta das 18h, um assalto na Curva da Jurema. Dois homens agarram uma mulher e levaram relógio e celular dela. A PM chegou logo depois a tempo de prender um dos gatunos.

Curva do tráfico

O leitor, que mora nas imediações, diz que evita praticar exercícios físicos no local à noite. Segundo ele, às vezes a iluminação da Curva da Jurema falha e fica bem escura. Lá também rola solto o tráfico de drogas pouco antes do anoitecer.

Não pode devolver

De um internauta lembrando algo elementar: “Quem votou em Dilma votou em Temer; quem votou em Bolsonaro votou em Mourão.

Novo?

Filiado ao Novo, o vice-governador de Minas usou helicóptero daquele Estado após folga em spa de luxo.

Aqui, fervendo

Estão dizendo que o Brasil vai ter o inverno mais rigoroso dos últimos anos. Será que esse Brasil inclui o Espírito Santo?

Alô, Bolsonaro!