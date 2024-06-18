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Leonel Ximenes

Feira de R$ 500 milhões no ES terá lutador de MMA, maestro e ministro

Setor movimenta no Espírito Santo 10 mil empresas,  130 mil trabalhadores e uma massa salarial de R$ 400 milhões

Públicado em 

18 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trabalhadores da construção civil
Trabalhadores da construção civil Crédito: Jcomp/ Freepik
Nova feira a integrar o calendário de grandes eventos do Estado, a ES Construção Brasil deve movimentar cerca de R$ 500 milhões em negócios, segundo estimativa do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES).
Essa movimentação financeira robusta deve acontecer durante os três dias do evento, nos dias 17 a 19 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, e pelo período de um ano após a realização da megafeira de negócios.
A primeira edição da feira da construção, com entrada gratuita, terá exposição de produtos e serviços do setor da construção, palestras técnicas e motivacionais, rodadas de negócio com grandes construtoras e concurso de startups com prêmios em dinheiro.
Serão mais de 100 expositores e 40 horas de conteúdo especializado sobre tecnologia, inovação e boas práticas na construção. Entre os palestrantes confirmados na programação estão o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), o maestro João Carlos Martins, o ex-lutador de MMA Minotauro e Marcus Araújo, conhecido como o futurista do mercado imobiliário.
O evento é voltado a todos os agentes envolvidos no setor, de gestores de obras, projetistas, engenheiros e arquitetos, a varejistas, atacadistas e distribuidores de materiais de construções. Os setores em exposição incluem máquinas e equipamentos, softwares, soluções sustentáveis e serviços.
“O potencial que tem a cadeia produtiva da construção estará exposto na ES Construção Brasil, uma nova vitrine para quem pensa no futuro do setor com inovação, sustentabilidade e produtividade”, afirmou Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES.
Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES
Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES: "A ES Construção Brasil [será] uma nova vitrine para quem pensa no futuro do setor com inovação, sustentabilidade e produtividade" Crédito: Monica Zorzanelli
Junto com o aquecimento da construção civil, outros segmentos do setor construtivo têm se destacado e terão evidência na exposição, como os de vidro, rochas, materiais metálicos, cerâmicos, plásticos, tintas, entre outros.
Os dados mais recentes da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) apontam 10 mil empresas nessas áreas atendendo à construção, com cerca de 130 mil trabalhadores e uma massa salarial de R$ 400 milhões.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Serra Findes Construção civil Tribunal de Contas da União (TCU) MMA Material de Construção Sinduscon
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