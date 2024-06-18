Feira de R$ 500 milhões no ES terá lutador de MMA, maestro e ministro

Trabalhadores da construção civil Crédito: Jcomp/ Freepik

Nova feira a integrar o calendário de grandes eventos do Estado, a ES Construção Brasil deve movimentar cerca de R$ 500 milhões em negócios, segundo estimativa do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES).

Essa movimentação financeira robusta deve acontecer durante os três dias do evento, nos dias 17 a 19 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, e pelo período de um ano após a realização da megafeira de negócios.

A primeira edição da feira da construção, com entrada gratuita, terá exposição de produtos e serviços do setor da construção, palestras técnicas e motivacionais, rodadas de negócio com grandes construtoras e concurso de startups com prêmios em dinheiro.

Serão mais de 100 expositores e 40 horas de conteúdo especializado sobre tecnologia, inovação e boas práticas na construção. Entre os palestrantes confirmados na programação estão o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU) , o maestro João Carlos Martins, o ex-lutador de MMA Minotauro e Marcus Araújo, conhecido como o futurista do mercado imobiliário.

O evento é voltado a todos os agentes envolvidos no setor, de gestores de obras, projetistas, engenheiros e arquitetos, a varejistas, atacadistas e distribuidores de materiais de construções. Os setores em exposição incluem máquinas e equipamentos, softwares, soluções sustentáveis e serviços.

“O potencial que tem a cadeia produtiva da construção estará exposto na ES Construção Brasil, uma nova vitrine para quem pensa no futuro do setor com inovação, sustentabilidade e produtividade”, afirmou Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES.

Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES: "A ES Construção Brasil [será] uma nova vitrine para quem pensa no futuro do setor com inovação, sustentabilidade e produtividade" Crédito: Monica Zorzanelli

Junto com o aquecimento da construção civil, outros segmentos do setor construtivo têm se destacado e terão evidência na exposição, como os de vidro, rochas, materiais metálicos, cerâmicos, plásticos, tintas, entre outros.