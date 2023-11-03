Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Federação denuncia provas ilegais de automobilismo em ruas no ES

Entidade esportiva manifestou ao Ministério Público preocupação com a segurança dessas competições não autorizadas

Públicado em 

03 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Federação de Automobilismo diz que lei complementar regula a realização de provas automobilísticas no país
Federação de Automobilismo diz que lei complementar regula a realização de provas automobilísticas no país Crédito: Freepik
A Federação de Automobilismo do Espírito Santo (Faees) encaminhou denúncia ao Ministério Público Estadual (MPES) sobre a realização de corridas de veículos automotores sem autorização da instituição esportiva.
No ofício, a federação diz que estão sendo realizadas provas ou corridas de veículos automotores, em vias públicas municipais de algumas cidades do Estado, sem a anuência ou autorização da Federação Estadual de Automobilismo ou mesmo da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Veja Também

Não é Guarapari: revista especializada elege “a maior joia do litoral do ES”

De acordo com a federação, lei complementar regula a realização desse tipo de evento no país. “Assim, são ilegais para com o desporto e podem causar danos físicos de graves proporções e até levar quaisquer partícipes a óbito, mesmo porque não há supervisão de qualquer entidade regulamentar com relação aos equipamentos de segurança exigidos para prática do desporto”, adverte a agremiação ao MP.

Veja Também

PC do ES fatura R$ 1 milhão e anuncia outro leilão com 100 veículos

Vitória estuda liberar tráfego de veículos no histórico Viaduto Caramuru

A entidade esportiva afirma que “os municípios de LinharesBarra de São FranciscoGuarapari, dentre outros, têm fomentado a prática de tais provas irregulares”. E também aponta que há uma tentativa de “instruir e orientar para que busquem regularizar seus eventos dentro do que se preceitua as regras do desporto, visando a segurança dos partícipes e do público. Entretanto, não estamos logrando êxito”.
Por fim, a Federação de Automobilismo do ES diz ao MPES que o alerta tem o sentido “de resguardo da Faees acerca de quaisquer incidentes ou acidentes com suas consequências, seja no âmbito cível ou criminal que por ventura possam ocorrer nas provas/corridas ilegais mencionadas”.

Veja Também

Azul começa a vender passagens de Linhares para BH

Na ativa em Cachoeiro, irmã Otília faz 90 anos: “Quando morrer, paro”

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Guarapari Linhares Barra de São Francisco Automobilismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados