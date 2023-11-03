Federação denuncia provas ilegais de automobilismo em ruas no ES

Federação de Automobilismo diz que lei complementar regula a realização de provas automobilísticas no país Crédito: Freepik

A Federação de Automobilismo do Espírito Santo (Faees) encaminhou denúncia ao Ministério Público Estadual (MPES) sobre a realização de corridas de veículos automotores sem autorização da instituição esportiva.

No ofício, a federação diz que estão sendo realizadas provas ou corridas de veículos automotores, em vias públicas municipais de algumas cidades do Estado, sem a anuência ou autorização da Federação Estadual de Automobilismo ou mesmo da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

De acordo com a federação, lei complementar regula a realização desse tipo de evento no país. “Assim, são ilegais para com o desporto e podem causar danos físicos de graves proporções e até levar quaisquer partícipes a óbito, mesmo porque não há supervisão de qualquer entidade regulamentar com relação aos equipamentos de segurança exigidos para prática do desporto”, adverte a agremiação ao MP.

Barra de São Francisco, A entidade esportiva afirma que “os municípios de Linhares Guarapari , dentre outros, têm fomentado a prática de tais provas irregulares”. E também aponta que há uma tentativa de “instruir e orientar para que busquem regularizar seus eventos dentro do que se preceitua as regras do desporto, visando a segurança dos partícipes e do público. Entretanto, não estamos logrando êxito”.