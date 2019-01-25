Faixas pintadas em área histórica na Prainha causam polêmica

A área histórica localizada em frente à entrada mais antiga do Convento pintada de branco. Crédito: Foto do leitor

A Prefeitura de Vila Velha pintou faixas de estacionamento no sítio histórico em frente à entrada antiga do Convento da Penha, na Prainha, e deixou moradores e integrantes do segmento cultural revoltados. A demarcação foi feita de terça para quarta-feira na Praça Histórica Frei Pedro Palácios, onde estão localizadas a gruta onde viveu o frade e a capelinha com a imagem de Nossa Senhora das Alegrias, ao lado da entrada do 38º BI.

Piorou

Ontem, sob pressão de moradores, a PMVV tentou “amenizar” o problema, pintou de branco a área, mas acabou descaracterizando-a ainda mais. Outras faixas de estacionamento, um pouco mais afastadas, foram mantidas.

O guardião

Representantes dos moradores do Centro esperam agora a chegada do guardião do Convento da Penha, frei Paulo Roberto, que está viajando, para se reunirem com ele e definirem uma ação comum contra a pintura do sítio histórico.

O Iphan

Letícia Taveira, superintendente do Iphan-ES, soube pela coluna da pintura na Prainha. “Esse é um lugar histórico e que merece ser valorizado com um projeto adequado”, observa. Ela vai se reunir com o prefeito e o guardião do Convento para discutir um projeto de restauração da gruta e a revitalização do local.

Passou passando

Duas carretas passaram ontem tranquilamente, no começo da tarde, pela Terceira Ponte sentido Vila Velha. A Rodosol disse que acionou a Polícia Rodoviária Estadual.

Não pode

A concessionária informa que, nos acessos à ponte, existem placas de sinalização que alertam sobre a proibição do tráfego de veículos com mais de dois eixos e mais de 15 toneladas, além de veículos com carga perigosa.

Monitorando

A assessoria da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) diz que, por enquanto, está “observando” o nível dos Rios Jucu e Santa Maria, que abastecem a Grande Vitória.

A folga

Segundo a Agerh, os dois rios ainda estão com a cota bem acima do nível crítico, mesmo com a estiagem fora de época, em janeiro. A folga é graças a dezembro, mês que teve chuva abundante o suficiente para abastecer os lençóis freáticos.

O futuro

Se a situação se agravar, a agência promete adotar medidas preventivas. Por enquanto, não há restrições à irrigação agrícola nem previsão de racionamento.

Sauna ambulante

Por causa de uma audiência no fórum da cidade, o prefeito Sérgio Meneguelli foi obrigado a circular de terno e gravata no forte calor de ontem em Colatina.

Decadência

Ontem, às 15h30, a Avenida Jerônimo Monteiro, a principal do Centro de Vitória, estava semideserta. No entorno, muitas lojas fechadas e prédios malconservados.

Uber do Casão

Como fazia seu antecessor, o governador Casagrande deu uma de motorista na visita que fez ontem a Nova Venécia. Deu carona até ao prefeito.

Agora cumpriu

Finalmente a agenda pública da vice-governadora Jacqueline Moraes passou a ser divulgada na internet. Na terça, a coluna havia constatado que a lei estadual não estava sendo cumprida pela vice.

Menos burocracia

Com novo Código Ambiental, Cariacica reduziu de seis meses para no máximo 40 dias a liberação de licenças ambientais.

Na pista

O secretário de Segurança, Roberto Sá, visitou ontem todas as unidades da Polícia Militar e Civil na Serra. Conversou até com soldados.

Novo comandante

Na próxima quinta-feira, às 20h, haverá a solenidade de passagem de comando do 38º BI. Sai o coronel Oliveira Costa e entra o tenente-coronel Marcelo Alves Pinto.

Alô, Brasil!