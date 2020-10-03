Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ex-secretário de Segurança acusa o atual de ser “oportunista” e “eleitoreiro”

Candidato a prefeito de Vitória, Nylton Rodrigues não gostou de saber que o coronel Ramalho subiu ao palanque junto com Gandini, candidato da situação

Públicado em 

03 out 2020 às 20:09
O coronel Alexandre Ramalho, atual secretário de segurança, e Nylton Rodrigues, ex-secretário e candidato a prefeito de Vitória Crédito: Divulgação
A campanha eleitoral começa a causar polêmicas e abalos em antigas amizades e alianças. O coronel Nylton Rodrigues, ex-secretário estadual de Segurança Pública e candidato do Partido Novo à Prefeitura de Vitória, acusou o atual titular da Sesp, coronel Alexandre Ramalho, de ser “oportunista”, “eleitoreiro” e de “usar mal” a função.
“Enquantos os homicídios disparam em nosso Estado, o secretário de Segurança perde tempo se dedicando a questões eleitoreiras. Ressoa como oportunismo e mau uso da função - em tese técnica. A população deve ficar atenta. Já passou a época do vale-tudo para se perpetuar no poder”, escreveu o candidato do Novo em suas redes sociais, no começo da tarde deste sábado (3).
A acusação é uma reação ao fato de o coronel Ramalho ter subido no palanque eleitoral do vereador Denninho, na noite desta sexta-feira (2), junto com o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), candidato do prefeito Luciano Rezende à sua sucessão, conforme publicado neste sábado na coluna Vitor Vogas. O coronel PM da reserva Nylton Rodrigues é opositor declarado da atual administração da Capital.
Segundo Vogas, Ramalho discursou no palanque e desejou sucesso a Gandini em sua campanha a prefeito de Vitória.
A postagem de Nylton Rodrigues nas redes sociais Crédito: Reprodução das redes sociais
A crítica pública, decorrente de uma desavença eleitoral, marca o rompimento de uma sólida amizade entre os dois coronéis. A imagem de Nylton Rodrigues e de Alexandre Ramalho ficaram muito associadas, principalmente a partir de 2017, durante a fatídica greve da PM.
Na época, Rodrigues assumiu o comando-geral da PM, em meio a um clima de grande tensão. De perfil combatente e operacional, Ramalho, a pedido do amigo e superior hierárquico, se empenhou muito para tentar colocar a tropa de volta às ruas.

Veja Também

Espírito Santo tem o setembro mais violento dos últimos quatro anos

Palco de chacina, Santo Antônio é mais violento do que 59 cidades do ES

Depois, Nylton tirou a farda, vestiu terno e gravata e assumiu a secretaria de Segurança Pública (Sesp) na reta final do governo Paulo Hartung. O novo secretário então passou o comando-geral da PM para Ramalho, o aliado de sempre.
Em abril deste ano, com o aumento do índice de homicídios, o governador Casagrande (PSB) exonerou Roberto Sá e nomeou Ramalho para comandar a Sesp.
Curiosamente, na semana em que Vitória foi palco de uma chacina na região de Santo Antônio, com a morte de quatro jovens, e em que o Estado registrou 96 assassinatos em setembro, Ramalho foi sentir o gosto de participar de um ato político-partidário.
Quem não aprovou a receita parece ter sido o candidato a prefeito Nylton Rodrigues - e a relação entre os antigos amigos e aliados passou do ponto e azedou.
Procurada pela coluna, a assessoria de Alexandre Ramalho disse que o secretário prefere não se pronunciar sobre o assunto.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

nylton rodrigues Fabrício Gandini Eleições 2020 Coronel Alexandre Ramalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula reafirma candidatura e fala em 'compromisso cristão'
Imagem de destaque
Delegação capixaba fica em 7ª em prova nacional de kart
Imagem de destaque
Pratos inspirados em canções de Roberto Carlos participam de festival em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados