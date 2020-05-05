Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ex-paquita da Xuxa é nomeada assessora do vereador Leonil em Vitória

Catia Paganote, que veio morar na capital capixaba há seis meses, vai receber R$ 2.119,30 por seis horas diárias de trabalho (30 horas semanais

Públicado em 

05 mai 2020 às 14:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Além de Paquita, Catia Paganote também foi cantora e atriz de cinema
Além de Paquita, Catia Paganote também foi cantora e atriz de cinema Crédito: Reprodução do Facebook
Do Xou da Xuxa para a Câmara Municipal de Vitória. A ex-paquita Catia Paganote foi nomeada assessora parlamentar do vereador Leonil (Cidadania) com salário de  R$ 2.119,30 por seis horas diárias de trabalho (30 horas semanais). “Além de vasta experiência, Cátia tem formação acadêmica e cursos voltados para o desenvolvimento de ações beneficentes. Desde os anos 1980 faz ações em diversas instituições e é madrinha de um projeto social na Serra”, justifica o parlamentar.
Catia, que foi assistente de palco da “Rainha dos Baixinhos”, tem 44 anos, é do Rio de Janeiro, foi viver em Brasília e no final de novembro do ano passado veio morar em Vitória com a filha Valentina, de 9 anos.
Segundo Leonil, também no final do ano passado ele se encantou pelo trabalho da ex-paquita. “Em dezembro, ela participou de uma ação beneficente conosco, quando vi de perto que Cátia simboliza a esperança e a felicidade. É esse tipo de inspiração que devemos levar para as comunidades”, elogia.
Moradora de Jardim Camburi, Catia Paganote é formada em Design de Moda pela Faculdade Veiga de Almeida (RJ). Embora seja conhecida do mundo artístico (ela também é cantora e atriz de cinema), a agora assessora parlamentar  já fez algumas incursões pela política.
Em 2012 e em 2016 concorreu à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, pelo PMDB e pelo PTB, respectivamente, e em 2014 tentou uma vaga na Assembleia Legislativa daquele Estado pelo PTB, mas nas três tentativas não conseguiu dar um “xou” nas urnas e não se elegeu.
"Estou conversando com Leonil  desde o final do ano, quando tive o prazer de participar com ele de uma ação social e cultural na comunidade Santa Martha. Desde lá a gente vem conversando e chegamos à conclusão que podemos fazer muito mais juntos, dando para essas pessoas cultura artística e uma mensagem que elas não precisam estar na ruas, não precisam estar sendo usadas e abusadas por ninguém, não precisam ser um aviãozinho de um traficante", diz Catia.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Câmara de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados