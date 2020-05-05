Ex-paquita da Xuxa é nomeada assessora do vereador Leonil em Vitória

Além de Paquita, Catia Paganote também foi cantora e atriz de cinema Crédito: Reprodução do Facebook

Do Xou da Xuxa para a Câmara Municipal de Vitória . A ex-paquita Catia Paganote foi nomeada assessora parlamentar do vereador Leonil (Cidadania) com salário de R$ 2.119,30 por seis horas diárias de trabalho (30 horas semanais). “Além de vasta experiência, Cátia tem formação acadêmica e cursos voltados para o desenvolvimento de ações beneficentes. Desde os anos 1980 faz ações em diversas instituições e é madrinha de um projeto social na Serra ”, justifica o parlamentar.

Catia, que foi assistente de palco da “Rainha dos Baixinhos” , tem 44 anos, é do Rio de Janeiro, foi viver em Brasília e no final de novembro do ano passado veio morar em Vitória com a filha Valentina, de 9 anos.

Segundo Leonil, também no final do ano passado ele se encantou pelo trabalho da ex-paquita. “Em dezembro, ela participou de uma ação beneficente conosco, quando vi de perto que Cátia simboliza a esperança e a felicidade. É esse tipo de inspiração que devemos levar para as comunidades”, elogia.

Moradora de Jardim Cambur i, Catia Paganote é formada em Design de Moda pela Faculdade Veiga de Almeida (RJ). Embora seja conhecida do mundo artístico (ela também é cantora e atriz de cinema), a agora assessora parlamentar já fez algumas incursões pela política.

Em 2012 e em 2016 concorreu à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, pelo PMDB e pelo PTB, respectivamente, e em 2014 tentou uma vaga na Assembleia Legislativa daquele Estado pelo PTB, mas nas três tentativas não conseguiu dar um “xou” nas urnas e não se elegeu.