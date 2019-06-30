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SÃO PAULO

Pela 1ª vez, Xuxa anda de metrô no Brasil

Apresentadora comemorou a experiência: 'Adorei'

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 22:15

Publicado em 

29 jun 2019 às 22:15
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Aline Massuca/Globo/Divulgação
Xuxa Meneghel andou de metrô pela primeira vez, no Brasil, durante gravação da abertura da nova temporada do reality show Dancing Brasil, realizada na semana passada na estação da Sé, em São Paulo. A apresentadora de 56 anos contou ter gostado da experiência (quase) única na sua vida.
"Pela primeira vez eu andei de metrô [no Brasil]. Foi pouquinho, mas eu andei. Foi muito bom, eu adorei essa experiência", disse ela, entusiasmada. "Eu já havia andado uma única vez, com a Sasha, mas em Nova York", completou.
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A abertura da quinta temporada do Dancing Brasil foi gravada em um plano sequência na madrugada de sábado para domingo, na semana passada, numa das estações mais movimentadas de São Paulo durante o dia.
Como nas edições anteriores, elenco e bailarinos simulam uma espécie de flash mob na estação. No final, todos entram em um dos vagões do metrô e partem. O trabalho, sob direção de Marcelo Amiky, também foi realizado em diferentes locações de São Paulo.
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Questionada sobre as novidades da nova temporada, Xuxa resumiu. "A diferença dessa temporada em relação às outras é que o público vai ser o quarto jurado. Ao final de cada apresentação, eles podem dar notas. Os americanos já estavam fazendo isso, os ingleses também, e estamos trazendo aqui pro Brasil para ver se funciona."
A nova temporada da competição musical estreia na próxima quarta (3) sob o comando de Xuxa, mais uma vez ao lado do namorado Junno Andrade. Entre os participantes, estão a ex-paquita Cátia Paganote, a ex-apresentadora do Vídeo Show Alinne Prado, o MC Koringa e o humorista Victor Sarro.

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