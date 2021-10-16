Estudante do ES com deficiência intelectual é ouro na Olimpíada de Ciências

Desde pequena, Jéssica Lopes sempre foi uma criança curiosa. E desde seus primeiros anos, os animais, as plantas e o meio ambiente chamavam a atenção da menina. Hoje, com 13 anos, a estudante do 7º ano da rede municipal de Vitória
brilha alto: ela acaba de conquistar medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Ciências.
Estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D’Almeida Lucas, em São Cristóvão, Jéssica é atendida pela Educação Especial, na modalidade de deficiência intelectual e múltipla, e dedicou a conquista a todos que a motivaram nessa trajetória, desde o momento da inscrição na prova.
“Primeiro eu agradeço a Deus, por ter me motivado e me dado coragem para estudar, me preparar e realizar a prova. E também agradeço o apoio da minha mãe, em especial do professor de Ciências, Victor Hugo, e de todos os profissionais da escola que estiveram junto comigo”, disse ela, orgulhosa.
O professor Victor Hugo, lembrado por Jéssica com muito carinho, fez uma preparação especial com 113 estudantes do 6º ao 8º ano para a participação na Olimpíada e se emocionou ao comentar a conquista da estudante.
“É um resultado surpreendente e que recebemos com muita emoção e alegria. E para a Jéssica, foi mais especial ainda! Não tenho dúvidas de que essa medalha marcará para sempre, de maneira positiva, a vida estudantil e pessoal dela. E que possamos descobrir mais apaixonados pelas Ciências entre os nossos estudantes da rede municipal de Vitória”, afirmou.