Estudante do ES com deficiência intelectual é ouro na Olimpíada de Ciências

Jéssica é atendida pela Educação Especial, na modalidade de deficiência intelectual e múltipla Crédito: PMV/Divulgação

Desde pequena, Jéssica Lopes sempre foi uma criança curiosa. E desde seus primeiros anos, os animais, as plantas e o meio ambiente chamavam a atenção da menina. Hoje, com 13 anos, a estudante do 7º ano da rede municipal de Vitória brilha alto: ela acaba de conquistar medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Ciências.

Estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D’Almeida Lucas, em São Cristóvão, Jéssica é atendida pela Educação Especial, na modalidade de deficiência intelectual e múltipla, e dedicou a conquista a todos que a motivaram nessa trajetória, desde o momento da inscrição na prova.

“Primeiro eu agradeço a Deus, por ter me motivado e me dado coragem para estudar, me preparar e realizar a prova. E também agradeço o apoio da minha mãe, em especial do professor de Ciências, Victor Hugo, e de todos os profissionais da escola que estiveram junto comigo”, disse ela, orgulhosa.

O professor Victor Hugo, lembrado por Jéssica com muito carinho, fez uma preparação especial com 113 estudantes do 6º ao 8º ano para a participação na Olimpíada e se emocionou ao comentar a conquista da estudante.