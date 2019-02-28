Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Estrutura no alto do prédio da Findes é iluminada pela primeira vez

O finado restaurante giratório, que nunca chegou a ser inaugurado, ficou todo iluminado na noite da última quarta-feira

Públicado em 

28 fev 2019 às 20:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O teste de iluminação foi realizado na quarta-feira. O FindesLab será inaugurado em setembro. Crédito: Findes/Divulgação
O patinho feio da Findes está ficando bonito. O finado restaurante giratório, que nunca chegou a ser inaugurado, ficou todo iluminado na noite da última quarta-feira, pela primeira vez desde que começou a ser construído, há dez anos. Foi um teste de iluminação do futuro FindesLab, um centro de inovação e tecnologia da Federação das Indústrias que está previsto para ser inaugurado em setembro.
O FindesLab abrigará laboratório para desenvolvimento de produtos inovadores, vai custar R$ 9,5 milhões e está sendo custeado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A obra
A construção do restaurante giratório começou a ser feita um 2009 e custou mais de R$ 17 milhões. Seis anos depois, em 2015, a obra parou após laudos técnicos e um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU)  apontarem falhas no projeto e problemas na segurança.
A Findes foi condenada pelo Tribunal de Contas da União a devolver R$ 12,8 milhões gastos na construção ao Sesi. O pagamento está sendo feito em parcelas.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados