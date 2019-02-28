Estrutura no alto do prédio da Findes é iluminada pela primeira vez

O teste de iluminação foi realizado na quarta-feira. O FindesLab será inaugurado em setembro. Crédito: Findes/Divulgação

O patinho feio da Findes está ficando bonito. O finado restaurante giratório, que nunca chegou a ser inaugurado, ficou todo iluminado na noite da última quarta-feira, pela primeira vez desde que começou a ser construído, há dez anos. Foi um teste de iluminação do futuro FindesLab, um centro de inovação e tecnologia da Federação das Indústrias que está previsto para ser inaugurado em setembro.

O FindesLab abrigará laboratório para desenvolvimento de produtos inovadores, vai custar R$ 9,5 milhões e está sendo custeado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A obra

A construção do restaurante giratório começou a ser feita um 2009 e custou mais de R$ 17 milhões. Seis anos depois, em 2015, a obra parou após laudos técnicos e um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) apontarem falhas no projeto e problemas na segurança.