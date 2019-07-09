Estado vai criar centro para gerenciar riscos e desastres

Enchente em Santa Leopoldina: Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres vai monitorar tempestades, inundações e outras intempéries climáticas no ES. . Crédito: Internauta/Gazeta Online

O governo do Estado lançou a licitação para a obra de construção do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que será operado pela Defesa Civil na sede do Corpo de Bombeiros, em Vitória. Orçado em R$ 80 milhões e com recursos do Banco Mundial, o Centro vai monitorar tempestades, inundações e outras intempéries climáticas no ES e coordenar os trabalhos de salvamento de pessoas e recuperação das cidades atingidas.



Prazos

O governo espera que no final deste ano ou, no máximo, no começo do próximo as obras do Centro de Gerenciamento sejam iniciadas. Os R$ 80 milhões serão empregados também na compra de equipamentos e na operação do sistema.

Quem é o pai?

Nas redes sociais, o deputado Gandini anuncia que conseguiu com o governo do Estado e a PMV, por meio de um abaixo-assinado, recursos para a obra do novo CMEI de Jardim Camburi. E o vice-prefeito Sérgio Sá, por sua vez, informa que também foi à mesma escola apresentar o projeto da obra, com recurso do Finisa (federal).

2020 chegou

O deputado e o vice-prefeito são candidatos a candidato a prefeito de Vitória no ano que vem.

Invicto e inativo

Num encontro com jornalistas, pediram a Casagrande para ele contar uma notícia boa: “O Botafogo está invicto há um mês”, respondeu o sorridente governador. Outro jornalista lembrou: “É claro, o time não joga há um mês”. A gargalhada foi geral.

Sanear o saneamento

A Cesan já iniciou conversas com a Prefeitura e a Câmara de São Mateus para assumir o programa de saneamento básico da cidade, que precisa de fortes investimentos. O sistema local é controlado pelo SAAE, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Dúvida 1

Exonerar ministros para votar a reforma da Previdência: isto é a “nova política”?

Dúvida 2

Às vésperas da votação da reforma da Previdência, o governo liberar quase R$ 1 bilhão em emendas parlamentares: isto é a “nova política”?

Em Brasília

O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Carlos de Siqueira Júnior, e a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências, Antônia Lourdilene Mozer, serão recebidos na semana que vem, em Brasília, pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e pela ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves.

A ministra gosta

Na audiência com a ministra, é bom que José Carlos vá de azul e que Antônia vá de rosa.

Mais balbúrdia?

Bolsonaro assinou a lei que cria a primeira universidade do seu governo: a Federal do Norte do Tocantins.

Mais um

À revelia do Iphan e da legislação vigente, a Assembleia Legislativa declarou a Escola Bíblica Dominical como “Patrimônio Imaterial do Estado”.

Choque de ordem

A EDP foi multada em R$ 31 mil pela Prefeitura de Cariacica por descartar lixo irregular numa rua em Jardim Campo Grande.

A Vila Velha dos EUA

Washington, a capital dos EUA, está sofrendo com as chuvas torrenciais e inundações. Deve ser triste viver numa cidade que alaga, né?

Nada mudou

Por falar nisso, há 50 anos A GAZETA destacava que o líder do governo na Assembleia, deputado Francisco Schwarz, respondendo às críticas de um parlamentar emedebista, afirmou que o governador Christiano Dias Lopes não poderia ser responsabilizado pelas intensas chuvas que prejudicaram as rodovias do ES.

Nada mudou 2

O tempo passa, o tempo voa, e as desculpas dos políticos continuam numa boa.

Literatura digital

Está disponível a partir de hoje o aplicativo da Flip 2109. Pelo app será possível, entre outras facilidades, acompanhar os debates, ao vivo, da Festa Literária de Paraty.

Alô, seu fiscal!

Como o trabalhador vai pagar a Previdência se ele não pode nem vender empadas em paz?

