Estado vai ampliar presença em imóveis no Centro de Vitória

A Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos (Seger) publica hoje a segunda chamada pública para identificar imóveis no Centro de Vitória que podem acomodar órgãos do governo do Estado. O espaço comercial deve ter pelo menos mil metros quadrados e ser entregue pronto para uso da administração estadual.



Os dois primeiros



Na primeira chamada, foram identificados imóveis no centro histórico para serem ocupados pela Sedurb e pelo Idaf, que atualmente pagam aluguéis considerados altos num shopping em Vila Velha e num imóvel na Mata da Praia, respectivamente.

As metas

Além da diminuição no gasto com aluguéis, o governo do Estado diz que quer contribuir para a revitalização do Centro de Vitória e aproximar os órgãos estaduais fazendo da área histórica da Capital o centro administrativo do governo.

Parou por quê?

A frequência dos deputados no plenário não era atualizada desde março passado no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa.

A culpa é do sistema

Alertada pela coluna, a direção da Casa, cerca de três horas e meia depois, atualizou os dados até junho. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa, o problema era do “sistema”. Ah, bom!

Valeu, brother!

A Câmara de Anchieta baniu da sua rotina a obrigatoriedade de os vereadores se tratarem por “excelência”. O projeto aprovado que simplifica o tratamento foi apresentado pelo brother Beto Caliman.

Tem samba na rede

A MUG vai divulgar nas redes sociais nesta segunda-feira seu samba-enredo, “Oby – O Imaculado Santuário das Lendas”. No domingo, na véspera, a festa de divulgação será na quadra da escola, às 20h.

Inclusão cultural

Funcionários de empresas terceirizadas da Ufes estão tendo a oportunidade de assistir a espetáculos no Teatro Universitário – alguns pela primeira vez. A iniciativa é da Secretaria de Cultura da Ufes.

Por pouco...

Da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), líder da minoria, na segunda-feira dia 8: “O governo não tem mais de 260 votos para a reforma da Previdência”. Quase acertou: teve 379.

E agora, PSB?

Onze dos 32 deputados do PSB votaram a favor da reforma da Previdência. Isso tudo 48 horas depois de a direção nacional do partido fechar questão contra a reforma e anunciar que expulsaria os “infiéis”. Será que serão expulsos?

E agora, PSB? 2

A reunião da direção do PSB teve a presença do governador Casagrande. E os dois deputados federais do partido no Espírito Santo – Felipe Rigoni e Ted Conti – votaram pela reforma. Será que serão expulsos?

Tem de tudo

As fotos dos oito deputados federais do ES que votaram pela reforma foram largamente utilizadas ontem nas redes sociais. A esquerda os chamava de traidores; a direita, de heróis.

Agora vai

O presidente da Câmara de Vitória, Cleber Félix (PP), e o deputado estadual Lorenzo Pazolini (sem partido) posam para as redes sociais e dizem que foram “conversar sobre o futuro da cidade de Vitória”.

Ou paga ou volta

Leitor esqueceu-se de levar o dinheiro e não conseguiu passar pelo pedágio da Terceira Ponte. Não adiantou ele apelar à Rodosol para pagar com cartão de crédito ou débito e pedir para ser multado – teve que retornar para Vila Velha.

Preocupante

Por não terem votado ainda a LDO, os vereadores da Serra podem ficar sem recesso de julho. Será que isso é bom para a Serra?

A distorção

Previdência não pode ser instrumento de recomposição salarial.

O privilegiado

O deputado Evair de Melo (PP-ES) está na lista dos 106 deputados que votaram a favor da reforma da Previdência (para os outros), mas que aderiram à aposentadoria especial do Congresso Nacional.

A coerência

Segundo a revista Veja, que publicou a lista, outros 52 deputados que também aderiram à aposentadoria especial votaram contra as mudanças nas regras previdenciárias. Estes pelo menos tiveram coerência.

Alô, trabalhador!

Você gostaria de ganhar mal (R$ 19 mil líquidos) como o general Heleno?

