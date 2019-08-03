Estado tem uma escola para cada 1,2 mil pessoas

Aline Nunes - interina

O Espírito Santo conta com 3.197 escolas - uma a cada 1,2 mil habitantes. Desse total, 2.771 são da rede pública, ou seja, 86,67% da educação oferecida no Estado é gratuita.

Na ponta do lápis

No Censo Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) estão registradas 2.283 escolas da rede municipal, outras 466 estaduais e mais 22 federais. À rede privada cabem apenas 426 unidades de ensino.

Ranking

A Serra, município mais populoso do Estado, é o que também tem mais escolas: são 221, sendo que a maioria (138) pertence à prefeitura. Na sequência estão Cariacica, com 194 unidades, e Vitória e Vila Velha, cada um com 190.

Olha a chamada

A pequena cidade de Divino São Lourenço, com população estimada em 4.338 habitantes, tem somente quatro escolas. Duas municipais, uma estadual e outra particular.





Reciclando

O Hospital Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), em Maruípe, fechou uma parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Ilha de Vitória (Amariv) para recolher o lixo da unidade.





Menos plástico

O foco será para o lixo eletrônico e o plástico, uma vez que papel e papelão já são recolhidos pela Prefeitura de Vitória.





Destino certo

O volume de material ainda não foi estimado pelo Hucam mas, a considerar que o hospital faz uma média de 900 atendimentos por dia, espera-se fazer uma destinação mais adequada a grande quantidade de lixo.





Mortos sem lugar

A capela mortuária de Vila Velha está fechada. E não só hoje porque é domingo. Segundo leitor da coluna, o espaço foi interditado desde a última forte chuva.

Racismo existe

Racismo, homicídios e outros problemas enfrentados pela juventude negra estarão em debate em um encontro com o Ministério Público Estadual na próxima quinta.

Política para negros

A ideia é que, no evento, sejam discutidas propostas para a construção de políticas públicas voltadas a essa parcela da população, que é a mais vulnerável à violência.

Sem folia

A Comissão Espírito-Santense de Folclore está preocupada com a possibilidade do tradicional Encontro Nacional de Folia de Reis de Muqui não acontecer neste ano.





Mestres na bronca

Os mestres das folias relataram à comissão que, além de não terem previsão de data para o encontro, não são recebidos pela prefeitura. Em anos anteriores, a festa aconteceu em agosto. O encontro de Muqui é o mais antigo do país; já foram realizadas 68 edições.

Culpa é da vítima

Um caso na Justiça gaúcha está repercutindo mal nas redes sociais: a vítima de um estupro foi colocada na condição de culpada porque, no dia do crime, havia bebido. Estamos mesmo em 2019?





Sem aluguel

Governo e Prefeitura de Vitória recorreram à Justiça para não pagar aluguel social a 40 famílias do morro da Piedade, em um ação da Defensoria Pública do Estado. O órgão voltou à região na última semana para verificar a situação dos moradores, a fim de preparar novas medidas.

Abandonada

O contrato da obra de drenagem na Vila Rubim, que está parada conforme a coluna mostrou ontem, pode ser rescindido. A Prefeitura afirma que a empresa já foi notificada para retomar a execução do projeto, ou será penalizada.

Aumento do cachê

Músicos que tocam na noite capixaba estão se articulando, pelas redes sociais, contra a baixa remuneração. O cachê está na faixa de R$ 100, por 4 horas de trabalho.

Couvert do dono

Eles também reclamam que parte do couvert artístico está ficando para proprietário dos estabelecimentos. Assim, vão desafinar.





Parceria

O Capes autorizou e a FDV vai promover o primeiro doutorado interinstitucional na área do Direito para 14 alunos de uma faculdade de Sobral (CE). As aulas começam amanhã.

