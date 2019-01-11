Estado quer abrir os dados do meio ambiente

Mancha de esgoto contamina a Baía de Vitória.Crédito: Foto do leitor
Chega de segredos e dados sigilosos. Os órgãos ambientais do Estado – Seama, Iema e outros – decidiram que informações de interesse público serão amplamente divulgadas. A identificação dos imóveis que não fizeram ligação à rede de esgoto e dados da poluição atmosférica são exemplos de dados ambientais cuja divulgação facilitarão a fiscalização da sociedade.
A meta é ser 1º
O governo também pretende aumentar a prestação de serviços no setor pela internet e manter diálogo constante com a sociedade civil. Segundo a Secretaria de Controle e Transparência (Secont), o ES ficou em 6º lugar em transparência ambiental no ano passado. A meta agora, segundo o secretário Edmar Camata, é assumir a liderança.
Quarta divisão
No mesmo ranking, elaborado pelo Ministério Público Federal (MPF), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) foi classificada na longínqua 43ª posição.
Só pensam naquilo
Quem fizer uma busca no portal do governo federal, o primeiro item que vai encontrar é “alistamento militar”.
O peso do Brasil
Leitor da coluna recebeu sua conta de energia elétrica: dos R$ 220 cobrados, ele consumiu apenas o equivalente a R$ 149. Os demais R$ 71 foram divididos entre impostos e taxas. Toda essa carga tributária para ter isso que nós temos aí.
O Queiróz apoia
Um dos primeiros atos de Bolsonaro foi decretar a cidade de São Joaquim (SC) como Capital Nacional da Maçã. Resta saber quando virá a merecida homenagem à laranja.
O paraíso existe
É coisa antiga. A Câmara de Vitória concede licença-prêmio para os servidores – inclusive os comissionados – que não faltaram no ano e nem apresentaram atestado médico. Ou seja, ainda dá prêmio (com dinheiro público, é claro) para quem cumpre sua obrigação.
Sempre à esquerda
Os direitistas não vão gostar de saber, mas a informação está no perfil do governador no site da Assembleia: Casagrande começou sua vida política no PCdoB. Depois foi para o PMDB e a seguir migrou para o PSB, onde está até hoje.
Constatação
Tem deputado mais escandalizado com o ritual de comunicação da prisão do deputado Luiz Durão (PDT), da Polícia à Assembleia, do que com a gravidade da acusação criminal.
O modelo
O secretário de Segurança, Roberto Sá, disse que a forma de atuação da polícia na Serra pode servir de referência para outras cidades.
O resultado
O município, que tem boa integração entre as Polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal, em 2018 deixou o ranking de liderança em homicídios depois de 22 anos.
Que se faça justiça
Michelle é linda, mãe exemplar, poderosa e exemplo a ser seguido. E o marido é um presidente incrível. Parabéns ao casal Obama!
Disputa na Câmara
Ninguém está se entendendo na Câmara de Vitória. Por conta da disputa política entre alguns vereadores e o prefeito, tem parlamentar ameaçando mudar de posição e votar contra o projeto de resolução que corta 75 cargos comissionados da mesa diretora.
Ele fica?
O prefeito (cassado ou não, TSE?) de São Mateus, Daniel da Açaí, aproveitou um show de axé em Guriri, pegou o microfone e saiu cantando pelas ruas “Eu não vou embora”.
Parou por quê?
Nem no período de festas de fim de ano e início de janeiro teve descanso desta vez: o trânsito na Terceira Ponte continua caótico à noite no sentido Vitória-Vila Velha.
Calor do cão
Segundo o “Aqui Notícias”, cães estão procurando lojas com ar-condicionado para se abrigarem do calor de Cachoeiro.
Mão no bolso
A festa de posse da nova direção da OAB-ES, dia 25, será custeada pelos novos diretores, parentes e por advogados de forma voluntária.
Alô, capixabas!
Além do governador, alguém mais quer um presídio federal no Espírito Santo?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.