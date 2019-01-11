Estado quer abrir os dados do meio ambiente

Mancha de esgoto contamina a Baía de Vitória. Crédito: Foto do leitor

Chega de segredos e dados sigilosos. Os órgãos ambientais do Estado – Seama, Iema e outros – decidiram que informações de interesse público serão amplamente divulgadas. A identificação dos imóveis que não fizeram ligação à rede de esgoto e dados da poluição atmosférica são exemplos de dados ambientais cuja divulgação facilitarão a fiscalização da sociedade.

A meta é ser 1º

O governo também pretende aumentar a prestação de serviços no setor pela internet e manter diálogo constante com a sociedade civil. Segundo a Secretaria de Controle e Transparência (Secont), o ES ficou em 6º lugar em transparência ambiental no ano passado. A meta agora, segundo o secretário Edmar Camata, é assumir a liderança.

Quarta divisão

No mesmo ranking, elaborado pelo Ministério Público Federal (MPF), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) foi classificada na longínqua 43ª posição.

Só pensam naquilo

Quem fizer uma busca no portal do governo federal, o primeiro item que vai encontrar é “alistamento militar”.

O peso do Brasil

Leitor da coluna recebeu sua conta de energia elétrica: dos R$ 220 cobrados, ele consumiu apenas o equivalente a R$ 149. Os demais R$ 71 foram divididos entre impostos e taxas. Toda essa carga tributária para ter isso que nós temos aí.

O Queiróz apoia

Um dos primeiros atos de Bolsonaro foi decretar a cidade de São Joaquim (SC) como Capital Nacional da Maçã. Resta saber quando virá a merecida homenagem à laranja.

O paraíso existe

É coisa antiga. A Câmara de Vitória concede licença-prêmio para os servidores – inclusive os comissionados – que não faltaram no ano e nem apresentaram atestado médico. Ou seja, ainda dá prêmio (com dinheiro público, é claro) para quem cumpre sua obrigação.

Sempre à esquerda

Os direitistas não vão gostar de saber, mas a informação está no perfil do governador no site da Assembleia: Casagrande começou sua vida política no PCdoB. Depois foi para o PMDB e a seguir migrou para o PSB, onde está até hoje.

Constatação

Tem deputado mais escandalizado com o ritual de comunicação da prisão do deputado Luiz Durão (PDT), da Polícia à Assembleia, do que com a gravidade da acusação criminal.

O modelo

O secretário de Segurança, Roberto Sá, disse que a forma de atuação da polícia na Serra pode servir de referência para outras cidades.

O resultado

O município, que tem boa integração entre as Polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal, em 2018 deixou o ranking de liderança em homicídios depois de 22 anos.

Que se faça justiça

Michelle é linda, mãe exemplar, poderosa e exemplo a ser seguido. E o marido é um presidente incrível. Parabéns ao casal Obama!

Disputa na Câmara

Ninguém está se entendendo na Câmara de Vitória. Por conta da disputa política entre alguns vereadores e o prefeito, tem parlamentar ameaçando mudar de posição e votar contra o projeto de resolução que corta 75 cargos comissionados da mesa diretora.

Ele fica?

O prefeito (cassado ou não, TSE?) de São Mateus, Daniel da Açaí, aproveitou um show de axé em Guriri, pegou o microfone e saiu cantando pelas ruas “Eu não vou embora”.

Parou por quê?

Nem no período de festas de fim de ano e início de janeiro teve descanso desta vez: o trânsito na Terceira Ponte continua caótico à noite no sentido Vitória-Vila Velha.

Calor do cão

Segundo o “Aqui Notícias”, cães estão procurando lojas com ar-condicionado para se abrigarem do calor de Cachoeiro.

Mão no bolso

A festa de posse da nova direção da OAB-ES, dia 25, será custeada pelos novos diretores, parentes e por advogados de forma voluntária.

Alô, capixabas!

Além do governador, alguém mais quer um presídio federal no Espírito Santo?