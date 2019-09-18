Leonel Ximenes
Estádio Kleber Andrade pode ser palco até para fotos de casamento

Vitória
Publicado em 18/09/2019 às 13h41
Atualizado em 18/09/2019 às 16h47
Kleber Andrade está recebendo melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17, em outubro. Crédito: Vitor Jubini

Sai a bola, entra o bolo. O Estádio Kleber Andrade poderá ser usado, em breve, até para palco de sessão de fotos de casamento. A praça esportiva, que pertence ao governo do Estado, será transformada em arena multiúso.

Isso significa que, além do futebol, o ex-estádio do Rio Branco poderá sediar outras competições esportivas, jogos não profissionais, shows nacionais e religiosos e eventos sociais e corporativos.

A partir de hoje o torcedor pode contribuir, no site da Secretaria Estadual do Esporte (Sesport) com sugestões de utilização do estádio. A Secretaria publicou no portal também a portaria que vai regulamentar o complexo esportivo, inclusive com os preços sugeridos para alugar o espaço para jogos e eventos.

Viabilidade financeira

É bom mesmo que o estádio localizado em Campo Grande, Cariacica, se torne um espaço para múltiplos eventos. A iniciativa certamente viabilizará sua manutenção. Porque, se o Estado depender dos jogos do futebol capixaba...

