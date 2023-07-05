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Leonel Ximenes

Estacionamento rotativo: 2ª maior cidade do interior do ES adia cobrança

Saiba os valores que serão cobrados dos usuários nas ruas centrais e as formas de pagamento

Públicado em 

05 jul 2023 às 13:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O rotativo vai funcionar de segunda a sábado em Linhares
O rotativo vai funcionar de segunda a sábado em Linhares Crédito: Felipe Reis
Prefeitura de Linhares anunciou nesta quarta-feira (5) o adiamento do início da cobrança do estacionamento rotativo do dia 1º de julho para 1º de agosto. Até o começo do próximo mês o serviço, implantado na região central da cidade, continuará a funcionar em caráter experimental.
A prefeitura argumenta que a prorrogação da fase de testes tem como objetivo permitir aos futuros usuários se acostumarem com a dinâmica do serviço.
Durante o período de testes, que começou em junho, o pagamento da tarifa de estacionamento não é obrigatório, permitindo que os motoristas se familiarizem com o sistema e se adaptem às mudanças.

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Após o término desse período, no dia 1º de agosto, as tarifas serão aplicadas da seguinte forma: para automóveis, R$ 1,30 para meia hora, R$ 2 para uma hora, R$ 3 para duas horas e R$ 4 para três horas.
Para motocicletas, o valor será de R$ 1 por hora. O sistema rotativo estará em operação de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. O limite máximo de permanência na vaga é de três horas.

COMO FAZER O PAGAMENTO DO ROTATIVO

As vagas da Zona Azul, como foi denominado o perímetro em que o rotativo foi criado, estão localizadas no Centro de Linhares. Para utilizar o estacionamento rotativo os motoristas poderão baixar o aplicativo Estar Digital Linhares, disponível para dispositivos iOS e Android. Através do aplicativo, os usuários poderão adquirir créditos para utilizar no sistema.
Além disso, a prefeitura disponibilizará 12 pontos de venda distribuídos pela região onde o rotativo será implantado. Os cidadãos poderão adquirir créditos em dinheiro nestes pontos, proporcionando uma alternativa aos usuários que preferem utilizar pagamento em espécie em vez de meios eletrônicos.
Os pontos são: Flixtel Celular, Hotel Guaratur, Padaria Diniz, Gringas, Supermercados Martins, Top Center, P.S. Dos Micros, Lanchonete Cana Caiana, De Tudo Celular, Menelli Tintas, Supermercados Grassi, Pint Cores.
Além disso, a prefeitura disponibilizará 12 pontos de venda distribuídos pela região de abrangência do estacionamento rotativo. Os usuários poderão adquirir créditos em dinheiro nestes pontos.
Os pontos são: Flixtel Celular, Hotel Guaratur, Padaria Diniz, Gringas, Supermercados Martins, Top Center, P.S. Dos Micros, Lanchonete Cana Caiana, De Tudo Celular, Menelli Tintas, Supermercados Grassi, Pint Cores.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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