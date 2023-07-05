Estacionamento rotativo: 2ª maior cidade do interior do ES adia cobrança

O rotativo vai funcionar de segunda a sábado em Linhares Crédito: Felipe Reis

A prefeitura argumenta que a prorrogação da fase de testes tem como objetivo permitir aos futuros usuários se acostumarem com a dinâmica do serviço.

Durante o período de testes, que começou em junho, o pagamento da tarifa de estacionamento não é obrigatório, permitindo que os motoristas se familiarizem com o sistema e se adaptem às mudanças.

Após o término desse período, no dia 1º de agosto, as tarifas serão aplicadas da seguinte forma: para automóveis, R$ 1,30 para meia hora, R$ 2 para uma hora, R$ 3 para duas horas e R$ 4 para três horas.

Para motocicletas, o valor será de R$ 1 por hora. O sistema rotativo estará em operação de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. O limite máximo de permanência na vaga é de três horas.

COMO FAZER O PAGAMENTO DO ROTATIVO

As vagas da Zona Azul, como foi denominado o perímetro em que o rotativo foi criado, estão localizadas no Centro de Linhares. Para utilizar o estacionamento rotativo os motoristas poderão baixar o aplicativo Estar Digital Linhares , disponível para dispositivos iOS e Android. Através do aplicativo, os usuários poderão adquirir créditos para utilizar no sistema.

Além disso, a prefeitura disponibilizará 12 pontos de venda distribuídos pela região onde o rotativo será implantado. Os cidadãos poderão adquirir créditos em dinheiro nestes pontos, proporcionando uma alternativa aos usuários que preferem utilizar pagamento em espécie em vez de meios eletrônicos.

Os pontos são: Flixtel Celular, Hotel Guaratur, Padaria Diniz, Gringas, Supermercados Martins, Top Center, P.S. Dos Micros, Lanchonete Cana Caiana, De Tudo Celular, Menelli Tintas, Supermercados Grassi, Pint Cores.

Além disso, a prefeitura disponibilizará 12 pontos de venda distribuídos pela região de abrangência do estacionamento rotativo. Os usuários poderão adquirir créditos em dinheiro nestes pontos.