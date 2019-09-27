Espírito Santo terá o primeiro cemitério vertical até dezembro

Início das obras do cemitério vertical de Viana, que terá capacidade 448 lóculos (gavetas). Crédito: Prefeitura de Viana/Divulgação

A Prefeitura de Viana começou a construir o primeiro cemitério vertical do Estado, no bairro Morada de Bethânia. Com valor estimado de pouco mais de R$ 700 mil, será feito no padrão de cemitérios-parque, com ampla área verde e paisagismo. Serão construídas duas capelas mortuárias e 448 lóculos (gavetas) em uma área edificada de 480 metros quadrados.



Ecológico



O cemitério público será gratuito e deve ser inaugurado até dezembro deste ano. Segundo a prefeitura, a edificação é ecologicamente correta e não vai contaminar o lençol freático da região.

Que país é este?

Agora a gente já sabe o que significa PGR: pistoleiro-geral da República. Certo, Janot?

As baleias não curtem

Uma das regras da empresa responsável pelo passeio para avistar baleias no litoral capixaba é clara: “É proibido o uso de bebida alcoólica e drogas durante o passeio”.

Nova parque

O governador autorizou o Iopes a contratar o projeto executivo do Parque da Prainha, em Vila Velha. O projeto será o mesmo, mas atualizado, discutido com a comunidade no primeiro governo Casagrande.

Novo terminal

Por falar em obras, nos próximos dias o governo do Estado deve anunciar a tão esperada recuperação da cobertura e as reformas no Terminal Itaparica do Transcol.

Leitão quase no ponto

Se não chover muito, a fase final da obra na Leitão da Silva, a de massa asfáltica, pode acelerar. Se isso acontecer, a tão esperada inauguração da avenida poderia ser feita no finalzinho de outubro ou no início de novembro.

Patrulha ideológica

Filha do ex-prefeito João Coser, Karla Coser foi atacada duramente por seus amigos petistas por ter postado em suas redes sociais que está fazendo o curso do RenovaBR.

Patrulha ideológica 2

Teve gente anunciando até que iria romper a amizade com ela no Facebook por “não acreditar na aliança com a direita”. Karla, com elegância, se defendeu muito bem. “Respeito sua opinião. Será bem-vindo quando quiser voltar”.

Asfalto biodegradável

Parece que um fenômeno está acontecendo na Rua Antônio Rodrigues Siqueira, no bairro Ribeira, em Viana. Lá já está nascendo mato no meio do asfalto colocado há poucos dias.

C de Casagrande

O governador Casagrande tem grafado Jacqueline Moraes com “CQ”, embora a vice-governadora tenha adotado a grafia Jaqueline, mais simples.

Liberal de fora

O deputado federal Felipe Rigoni (por enquanto no PSB) não compareceu ontem ao seminário socialista do partido realizado em Nova Almeida.

Amor ardente

Está correndo nas redes sociais a imagem de um casal fazendo vuco-vuco no meio de um gramado. A versão divulgada é a de que o amor ao ar livre teve como palco o romântico Parque da Pedra da Cebola, em Vitória.

Sorriso liberado

Conforme a coluna adiantou, a Polícia Civil revogou ontem a norma que impedia o cidadão de ter uma foto sorrindo na Carteira de Identidade.

Documentos liberados

No mesmo ato, a PC revogou a parte que exigia que as certidões, como a de casamento e de nascimento, tivessem até 10 anos de emissão para fazer o novo RG. O pedido para as mudanças foi feito pelo deputado Danilo Bahiense (PSL).

Ficou a dúvida

Será que quando era procurador-geral de Justiça, Rodrigo Janot teve serenidade suficiente para acusar/denunciar pessoas e instituições?

Amigos das crianças

A equoterapia, método terapêutico com o uso de cavalos, será utilizada para complementar o tratamento de 45 crianças e adolescentes com necessidades especiais, como Síndrome de Down e autismo, na Apae da Serra.

Justiça mais moderna

O juiz Anselmo Laranja representa o Tribunal de Justiça do Espírito Santo no Festival da Inovação no Judiciário, promovido pela Justiça Federal de São Paulo. O magistrado foi conhecer novidades de governança estatal para implementar na Justiça capixaba.

Alô, papais e mamães!

Vocês deixariam seus filhos pequenos brincarem no parque sob os cuidados do vovô Rodrigo Janot?

