O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Espírito Santo tem o menor número de homicídios em 23 anos
No primeiro trimestre deste ano, houve 283 assassinatos. A queda é de 13,5% em relação ao mesmo período de 2018, com 327 casos
