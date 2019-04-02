Espírito Santo tem o menor número de homicídios em 23 anos

Foram registrados 283 assassinatos neste ano, queda de 13,5% em relação aos três primeiros meses do ano passado, com 327 ocorrências. Crédito: Divulgação

O primeiro trimestre foi encerrado com uma excelente notícia na área da segurança pública: o número de homicídios no período foi o menor em 23 anos, início da série histórica. Foram registrados 283 assassinatos neste ano, queda de 13,5% em relação aos três primeiros meses do ano passado, com 327 ocorrências.

Serra em queda

Na Grande Vitória, novamente o grande destaque foi a Serra, com queda de 22% no índice dos homicídios dolosos (50 em 2019 contra 64 em 2018) entre janeiro e março.

Marca inédita

Em março de 2019 aconteceram 88 homicídios no Espírito Santo; em 2018, foram 112 – redução de 21,4%. Nunca na série histórica, que começou em 1996, havia sido registrado menos de 90 homicídios nesse mês.

Autoestima em alta

“Apesar do Carnaval e da defasagem do efetivo das Polícias, temos o melhor março em 23 anos, e ainda com uma sequência de redução em relação a janeiro e fevereiro. Isso é importante porque ajuda a levantar a autoestima da população capixaba”, comemora o secretário estadual da Segurança, Roberto Sá.

Alerta vermelho

Município onde foram apreendidos fuzis de guerra no último final de semana, Vitória termina o primeiro trimestre com aumento de homicídios. Se em 2018 aconteceram 19, em 2019 o número passou para 21, um aumento de 11%.

Alerta amarelo

Vila Velha teve 45 ocorrências no primeiro trimestre, o mesmo número do ano passado. Cariacica, por sua vez, está com 38 (em 2018, foram 41 assassinatos).

Os malháveis

O tradicional Judas que será malhado no Sábado de Aleluia na Praia do Suá ainda não foi definido, mas três candidatos já saíram na frente das preferências: Bolsonaro, reforma da Previdência e o STF.

PF, me bateram

A vereadora Neuzinha ganhou a eleição para a presidência do PSDB de Vitória por 475 x 5 de Wesley Goggi. O militante tucano chegou a ameaçar denunciar à PF o processo interno de renovação do partido. Será que vai reclamar da surra que levou?

Tem remédio isso?

Leitor reclama que uma grande farmácia, na Praia do Canto, aumentou no sábado o preço do remédio que ele usa regularmente. Um dia antes do reajuste autorizado pelo governo.

Alô, é da PC?

Foi uma festa a entrega de 52 novas viaturas à Polícia Civil ontem de manhã. O clima era de tanta alegria que teve motorista da PC que se esqueceu da lei e foi flagrado dirigindo e falando ao celular na Av. Saturnino de Brito, na Praia do Canto.

E a prefeitura?

Domingo, no calçadão da Praia da Costa, um grupo de jovens, por conta própria, estava reparando a área de exercícios físicos que tem barras e outros aparelhos de ginástica. A prefeitura deve ter gostado do serviço.

Aposentou

O tenente-coronel José Dirceu Pereira, absolvido da acusação de ter furado uma blitz da lei seca em Vitória, foi para a reserva.

Cachê gordo

O Banestes pagou R$ 45 mil de cachê para o historiador e escritor Leandro Karnal dar uma palestra aos funcionários do banco do Estado.

É ou não cervejaria?

A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal envia nota à coluna sobre o caso da contaminação por bactéria que teria sido responsável pelo surto de diarreia em uma creche em Vila Velha. Segundo a Abracerva, o espaço onde o microrganismo foi encontrado não pode ser classificado como cervejaria.

A nota

“Para ser abrigar uma fábrica de cervejas, o espaço precisa passar por uma série de adequações sanitárias, além de a empresa ter normativas de higiene e um responsável técnico. Neste caso [o de Vila Velha], o ambiente possivelmente era utilizado para fabricação caseira, que é permitida no Brasil sem fins comerciais, sendo vedada a venda da bebida”.

PH no Agora!

O ex-governador Paulo Hartung e o ex-presidente do BC Armínio Fraga acabam de entrar oficialmente para o movimento Agora!, que tem Luciano Huck entre os apoiadores.

Alô, tem gente?

Em recente show em Vitória, um dançarino entrou no palco e, no meio da apresentação, o aparelho começou a tocar em alto e bom som.

O esquecido

O moço tinha esquecido o celular no bolso. Um espectador não perdoou: “Das duas uma: ou era telemarketing ou era do Serasa pra cobrar dívida”.

Alô, Bolsonaro!