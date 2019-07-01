Espírito Santo tem menor índice de homicídios no 1º semestre em 23 anos

Policiais em cena de homicídio Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ

O Espírito Santo fechou o primeiro semestre com 498 homicídios, o melhor resultado da série histórica que começou em 1996. Houve redução de 18,2% dos assassinatos em relação ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 608 casos. Pela primeira vez foram menos de 500 homicídios nos primeiros seis meses de um ano.

O ótimo resultado teve a contribuição decisiva do mês de junho. No mês passado, foram registrados 59 homicídios dolosos no Estado, uma redução de 40% (99 casos) em relação ao mesmo mês do ano passado. Pela primeira vez houve menos de 60 homicídios na série histórica.

VILA VELHA EM DESTAQUE

Vila Velha registrou em junho quatro assassinatos, melhor desempenho do que Cariacica (9), Serra (8) e Vitória (6). Aliás, a Região Metropolitana da Grande Vitória fechou o mês com 33 homicídios, também o menor índice da série.

ALFREDO CHAVES SEM ASSASSINATOS DESDE 2015

Alfredo Chaves não sabe o que é assassinato desde 2015. Ela é uma das 23 cidades do Estado que não registraram homicídios no ano passado.