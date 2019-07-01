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Leonel Ximenes

Espírito Santo tem menor índice de homicídios no 1º semestre em 23 anos

Públicado em 

01 jul 2019 às 19:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Policiais em cena de homicídio Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ
O Espírito Santo fechou o primeiro semestre com 498 homicídios, o melhor resultado da série histórica que começou em 1996. Houve redução de 18,2% dos assassinatos em relação ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 608 casos. Pela primeira vez foram menos de 500 homicídios nos primeiros seis meses de um ano.
> Saiba onde ficam os bairros onde mais se mata no ES
O ótimo resultado teve a contribuição decisiva do mês de junho. No mês passado, foram registrados 59 homicídios dolosos no Estado, uma redução de 40% (99 casos) em relação ao mesmo mês do ano passado. Pela primeira vez houve menos de 60 homicídios na série histórica.
VILA VELHA EM DESTAQUE
Vila Velha registrou em junho quatro assassinatos, melhor desempenho do que Cariacica (9), Serra (8) e Vitória (6). Aliás, a Região Metropolitana da Grande Vitória fechou o mês com 33 homicídios, também o menor índice da série.
> 10 assassinatos que desafiam a polícia no ES
ALFREDO CHAVES SEM ASSASSINATOS DESDE 2015
Alfredo Chaves não sabe o que é assassinato desde 2015. Ela é uma das 23 cidades do Estado que não registraram homicídios no ano passado.
> 7 em cada 10 homicídios são resolvidos no ES
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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