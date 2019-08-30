Espírito Santo tem até março para fazer a nova Carteira de Identidade

Detalhes da nova Carteira de Identidade que deverá ser adotada em 2020. Crédito: Divulgação

Os Estados têm prazo, até 20 de março de 2020, para adotar a nova Carteira de Identidade. O documento, de tamanho menor, vai reunir dados como Título Eleitoral, CNH, Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Saúde e NIS/PIS/Pasep, entre outros.



As falsificações



O deputado delegado Danilo Bahiense já alertou o governo do Estado para a importância do novo documento: “Há uma média de 22 mil carteiras emitidas todo mês e muitas delas são ideologicamente falsas”.

A segurança

A nova Carteira de Identidade, segundo o decreto presidencial, poderá ter um microchip para garantir a segurança, inclusive eletrônica, do documento. Também poderão constar informações de portadores de necessidades especiais e a inclusão do nome social sem necessidade de alteração do Registro Civil.

Afinidades

Está causando grande polêmica nas redes sociais a foto do presidente estadual do PT, João Coser, ao lado de Luciano Huck e PH.

A crítica

André Moreira, que foi candidato a governador pelo PSOL, não perdoou: “O cinismo dessa galera é grande. Vão para manifestações buscar votos da esquerda, mas fazem acordos com golpistas de primeira hora”.

Para o mundo beber

O café das montanhas do Caparaó está ganhando o mundo. O canal Mais Globosat mostrou que até em cafeterias famosas da longínqua Austrália o produto capixaba é sinônimo de sucesso e qualidade.

Poder feminino

Pré-candidata a prefeita da Serra, Sandra Gomes quer ser apoiada por uma chapa de vereadores formada, no mínimo, por 70% de mulheres.

Viva a diversidade!

Do artista Fábio Carvalho: “O ES tem mais festival de jazz que Nova Orleans. Gostaria de entender esta vocação na terra do congo”. Mas qual o problema, gente?

Olha a (in)segurança!

Não tem Mourão nesta semana.

Alô, eleitor!

O Supremo tem que ouvir a voz das ruas ou cumprir a lei?

