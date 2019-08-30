Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Espírito Santo tem até março para fazer a nova Carteira de Identidade

A nova Carteira de Identidade, segundo o decreto presidencial, poderá ter um microchip para garantir a segurança, inclusive eletrônica, do documento

Vitória
Publicado em 30/08/2019 às 20h40
Atualizado em 29/09/2019 às 16h13
Detalhes da nova Carteira de Identidade que deverá ser adotada em 2020. Crédito: Divulgação
Detalhes da nova Carteira de Identidade que deverá ser adotada em 2020. Crédito: Divulgação

Os Estados têm prazo, até 20 de março de 2020, para adotar a nova Carteira de Identidade. O documento, de tamanho menor, vai reunir dados como Título Eleitoral, CNH, Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista, Carteira Nacional de Saúde e NIS/PIS/Pasep, entre outros.

As falsificações

O deputado delegado Danilo Bahiense já alertou o governo do Estado para a importância do novo documento: “Há uma média de 22 mil carteiras emitidas todo mês e muitas delas são ideologicamente falsas”.

A segurança

A nova Carteira de Identidade, segundo o decreto presidencial, poderá ter um microchip para garantir a segurança, inclusive eletrônica, do documento. Também poderão constar informações de portadores de necessidades especiais e a inclusão do nome social sem necessidade de alteração do Registro Civil.

Afinidades

Está causando grande polêmica nas redes sociais a foto do presidente estadual do PT, João Coser, ao lado de Luciano Huck e PH.

A crítica

André Moreira, que foi candidato a governador pelo PSOL, não perdoou: “O cinismo dessa galera é grande. Vão para manifestações buscar votos da esquerda, mas fazem acordos com golpistas de primeira hora”.

Para o mundo beber

O café das montanhas do Caparaó está ganhando o mundo. O canal Mais Globosat mostrou que até em cafeterias famosas da longínqua Austrália o produto capixaba é sinônimo de sucesso e qualidade.

Poder feminino

Pré-candidata a prefeita da Serra, Sandra Gomes quer ser apoiada por uma chapa de vereadores formada, no mínimo, por 70% de mulheres.

Viva a diversidade!

Do artista Fábio Carvalho: “O ES tem mais festival de jazz que Nova Orleans. Gostaria de entender esta vocação na terra do congo”. Mas qual o problema, gente?

Olha a (in)segurança!

Não tem Mourão nesta semana.

Alô, eleitor!

O Supremo tem que ouvir a voz das ruas ou cumprir a lei?

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.