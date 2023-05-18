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Leonel Ximenes

Especialista europeu em chocolates visita fazendas de cacau no ES

Franco-suíço abriu uma empresa no Brasil, onde mora há pouco mais de um ano

Públicado em 

18 mai 2023 às 18:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caron-Lys está conferindo de perto o método de plantio de cacau no ES
Caron-Lys está conferindo de perto o método de plantio de cacau no ES Crédito: Divulgação
O chef chocolatier franco-suíço Julian Caron-Lys está em Linhares nesta semana para conhecer de perto seis propriedades produtoras de cacau da região. Durante sua estadia, o especialista em chocolate terá a oportunidade de conhecer os métodos de cultivo, colheita e processamento do cacau capixaba.
Além de uma imersão na cultura do cacau local, a visita de Caron-Lys também tem como objetivo estabelecer possíveis parcerias com os produtores locais, visando fomentar a produção de chocolate de qualidade na região. O chocolateiro mora em Curitiba (PR) há pouco mais de um ano e idealizou a marca Utopia Tropical, chocolateria especializada em chocolates e licores finos.
Além de sua própria marca de chocolates, Caron-Lys é jurado de um dos prêmios mais tradicionais de ovos de páscoa do Brasil, além de ter administrado uma casa de cafés em Genebra, na Suíça.
Em sua primeira visita ao Espírito Santo, Caron-Lys está conferindo de perto o método de plantio de cabruca - uma forma de plantar cacau em meio às árvores da Mata Atlântica.

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Nesse método de cultivo, utilizado por algumas propriedades no Estado, os cacaueiros ficam inseridos no meio da vegetação nativa, rodeados por diferentes espécies, estimulando o sistema agroflorestal sustentável.

ENCONTRO REÚNE PRODUTORES E ESPECIALISTAS EM CACAU EM LINHARES

Para celebrar sua vinda, o especialista em chocolates finos ainda participará da Cacau Fest, evento promovido pela Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau) que reúne produtores e amantes do cacau no Estado.
Durante o encontro, que será realizado neste domingo (20), na Lagoa Nova, em Linhares, o franco-suíço terá a oportunidade de degustar os produtos feitos no Estado.
O evento ainda irá contar rodadas de negociações, com expectativa de movimentar de R$ 800 mil a R$ 1 milhão, além de sorteios e atrações musicais.
“Hoje o Estado voltou a ser autossuficiente em produção de amêndoas de cacau. Somos reconhecidos pela qualidade superior de nossas amêndoas, que passam por um rigoroso processo fitossanitário, desde o cultivo até a torra”, explica o secretário-executivo da Acau, André Luiz Carvalho Scampini. O Espírito Santo produz hoje 12 mil toneladas de amêndoas de cacau por ano, 90% delas na região de Linhares e do entorno do Rio Doce.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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