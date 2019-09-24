Especialista capixaba destaca: "Bolsonaro falou para sua militância"

Sérgio Denicoli é pós-doutor em comunicação e analista da Exata Inteligência e Comunicação. Crédito: Divulgação

O capixaba Sergio Denicoli, especialista em análise de redes sociais, destaca que o discurso de Bolsonaro nesta terça-feira (24) na ONU levantou sua militância: “As menções positivas cresceram bastante nas últimas horas, ajudando na recuperação da imagem dele, que esteve arranhada esta semana após o silêncio perante o assassinato da menina Ágatha, no Rio de Janeiro”.



De acordo com os dados obtidos por Denicoli, o volume de perfis de interferência permaneceu dentro dos padrões, representando 9,4% do total de posts no Twitter.

A bolha

Mas ele faz uma ressalva: “Cabe ressaltar que o pico positivo está baixo, se compararmos com os meses anteriores, o que confirma que Bolsonaro está cada dia mais falando para uma bolha de apoiadores, que vai garantido a governabilidade”.

Este vídeo pode te interessar

Ainda de acordo com o jornalista, a narrativa que sobressaiu na ONU foi a de que o presidente não foi subserviente e mostrou que o Brasil é um país soberano. "Curiosamente, foi a mesma narrativa que ajudou Bolsonaro a estancar a crise das queimadas na Amazônia, no mês passado", lembra.

A Gazeta integra o Saiba mais