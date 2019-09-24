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Leonel Ximenes

Especialista capixaba destaca: "Bolsonaro falou para sua militância"

Públicado em 

24 set 2019 às 15:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sérgio Denicoli é pós-doutor em comunicação e analista da Exata Inteligência e Comunicação Crédito: Divulgação
O capixaba Sergio Denicoli, especialista em análise de redes sociais, destaca que o discurso de Bolsonaro nesta terça-feira (24) na ONU levantou sua militância: “As menções positivas cresceram bastante nas últimas horas, ajudando na recuperação da imagem dele, que esteve arranhada esta semana após o silêncio perante o assassinato da menina Ágatha, no Rio de Janeiro”.
De acordo com os dados obtidos por Denicoli, o volume de perfis de interferência permaneceu dentro dos padrões, representando 9,4% do total de posts no Twitter.
A bolha
Mas ele faz uma ressalva: “Cabe ressaltar que o pico positivo está baixo, se compararmos com os meses anteriores, o que confirma que Bolsonaro está cada dia mais falando para uma bolha de apoiadores, que vai garantido a governabilidade”.
Ainda de acordo com o jornalista, a narrativa que sobressaiu na ONU foi a de que o presidente não foi subserviente e mostrou que o Brasil é um país soberano. "Curiosamente, foi a mesma narrativa que ajudou Bolsonaro a estancar a crise das queimadas na Amazônia, no mês passado", lembra.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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