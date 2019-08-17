Escolas e unidades de saúde com Wi-Fi de graça em Vitória

Aline Nunes - interina

Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil serão contemplados com o novo serviço

Além de praças, parques e outros pontos de maior aglomeração de pessoas, Vitória agora prepara escolas, unidades de saúde e de assistência social com rede para disponibilizar Wi-Fi de graça à população.

Salto

Atualmente, há 280 pontos nas ruas e o projeto prevê que, até o final do ano, esse número salte para 1.010 - incluindo os equipamentos municipais.

Conectividade

O trabalho de instalação de antenas começou pela região de São Pedro, mas vai se estender por toda a cidade. Quando todos os pontos estiverem conectados, o wi-fi será liberado para a população.

Aulas virtuais

O secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, avalia que uma das áreas em que haverá maior repercussão será a de Educação, uma vez que alunos e professores poderão usar a internet para atividades pedagógicas em espaços além dos laboratórios de informática.

Pequeno, mas

Rio Novo do Sul recebe audiência pública da Comissão de Segurança da Assembleia na próxima quarta, às 19h. Moradores relataram à equipe do deputado Danilo Bahiense que o município é do interior, mas com problemas de cidade grande, como furtos, roubos e tráfico.

Socializando

Dez municípios do Estado podem ser contemplados com projetos sociais nas áreas de educação, saúde, cultura, esportes, emprego e renda.

Disputa

Para tanto, instituições sem fins lucrativos interessadas em desenvolver as ações devem se inscrever no edital Reconhecer 2019, da Vale, até o próximo dia 6 para concorrer a um incentivo de R$ 30 mil.

Treinamento

Equipe de policiais civis da Grande Vitória está percorrendo o interior do Estado para ensinar os colegas a utilizar o relatório online de investigação de local de crime. Nesta semana foram a Colatina.

Jurássico

O pessoal do interior ainda usa o relatório de papel, só com informações básicas. No virtual, que está disponível desde 2015, há um nível de detalhamento que favorece investigações e planejamento de políticas na área de segurança.

No padrão

O uso online agora é obrigatório. Além de padronizar a coleta de informações, os dados estarão disponíveis em um sistema integrado, facilitando o acesso pelas equipes de qualquer lugar.

Edição histórica

“Colatina: sua história e sua gente”, livro de José Luiz Pizzol coordenado pelo editor Antonio de Pádua Gurgel, vai ser lançado no próximo dia 21 dentro da programação de aniversário da cidade.

Pura pirotecnia

O deputado Capitão Assumção quer proibir a fabricação, comercialização e utilização de fogos de artifício de efeito sonoro no Estado. A justificativa é que os cães têm fobia do barulho.





Morar bem

Especialistas do país se reúnem em Vitória, no próximo dia 28, para discutir o tema Habitação e Cidades. A expectativa do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) é que, do debate técnico, sejam levantadas propostas para elaboração de um novo programa habitacional para o Estado.





Sagrados

Tantra, ioga, dança, benzimento, medicina do rapé. Isso e um pouco mais estão na programação do Festival Sagrados Saberes Femininos, que vai ser realizado pela primeira vez no Estado no mês que vem.

Prazo menor

A partir do próximo mês, a tramitação de projetos arquitetônicos e de engenharia na Prefeitura de Vitória será toda online. O programa já está em fase de testes e a expectativa é reduzir o tempo de aprovação para um prazo de até 60 dias.

Procura-se!

O Espírito Santo às vezes fica mesmo fora do mapa. Em pesquisa recente para avaliar desvalorização de carro, conforme a sua cor, o Estado foi o único não representado no levantamento. A saber: no país, o prata é o mais rentável nas negociações.

