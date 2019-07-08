ES tem três casos de estupro por dia em 2019

Dados do primeiro bimestre registrados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp) apontam que houve uma média de três casos de estupro por dia no Espírito Santo. Somados janeiro e fevereiro (os últimos dados disponíveis), foram contabilizadas 184 ocorrências, o que dá uma taxa de 4,63 crimes a cada 100 mil habitantes.
Mais que dobrou
Se comparados os dois primeiros meses de 2018 e 2019, mais do que dobraram os registros de estupro. No ano passado, houve 76 casos.
A taxa
No ano passado, foram registrados 481 crimes de estupro em todo o Espírito Santo – uma taxa de 12,11 crimes para cada 100 mil habitantes. A taxa de homicídios no Estado foi de 28 para cada grupo de 100 mil pessoas.
Juiz ladrão!
Nas redes sociais, Casagrande protestou contra a arbitragem do jogo em que o Vitória foi eliminado da Série D pelo Ituano. O governador só faltou chamar o juiz de ladrão. O nome certo para o que aconteceu.
Utilidade pública
Muito cuidado para quem vai de Uber para o Convento da Penha. Na hora de indicar o endereço, selecione a opção “Rua Vasco Coutinho – Prainha, Vila Velha – ES”.
Utilidade pública 2
Quem escolhe o endereço “Convento da Penha – Vila Velha – ES” é levado pelo aplicativo, estranhamente, para a Praia da Costa.
Férias de tudo
No primeiro domingo das férias de julho, nem o Museu Vale nem o Palácio Anchieta tinham aquelas exposições temporárias de altíssima qualidade que costumam oferecer ao público.
Lascou!
A tradicional festa do Forró da Tábua Lascada, de Pedro Canário, chegou a ser barrada pelo Judiciário a pedido do promotor de Justiça. O Ministério Público (MP) apontou gasto excessivo na farra para um município tão carente.
Não lascou!
Mas ontem o Tribunal de Justiça cassou a liminar e liberou a festa (19 a 21 de julho), cujos gastos haviam sido denunciados pela Câmara de Vereadores.
Fora do páreo
A vice-reitora Ethel Maciel já tomou a decisão: não será candidata à sucessão de Reinaldo Centoducatte na reitoria da Ufes. Diz que pretende continuar suas pesquisas científicas.
Viés ideológico
Aliás, a eleição para reitor nas universidades federais tem um complicador a mais no atual governo: nada garante que Bolsonaro vai nomear o mais votado. Principalmente se o vencedor for de esquerda.
História preservada
A família de Christiano Dias Lopes doou ao Arquivo Público do Estado documentos sobre a vida pública do ex-governador.
Buraco na relação
Muitos motoristas de aplicativo não pegam corrida pra Cariacica. Muito além da violência, o motivo para a restrição, segundo eles, é a grande quantidade de buracos na cidade.
Quem doa
O prefeito Audifax Barcelos (Rede) oficializou ontem a doação de uma área de 15 mil m2, ao lado da Lagoa Jacuném, para o Ibama. No local será construído um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas).
Quem paga
O Cetas, segundo o prefeito, custará R$ 28 milhões e será construído pela Fundação Renova, como forma de compensação ambiental pela tragédia provocada pela Samarco no Rio Doce. A Renova diz que ainda não tem o projeto pronto do centro.
Ganhou, levou
Os políticos não perdem tempo: o atacante capixaba da seleção brasileira Richarlison, campeão da Copa América, vai receber amanhã a Comenda Mérito Esportivo, concedida pelo deputado estadual Luciano Machado (PV).
Maxtur
O prefeito Max Filho (PSDB) entra em férias de um mês a partir de hoje. Foi autorizado pela Câmara de Vila Velha até a se ausentar do país. Assume o vice, Jorge Carreta (Avante). Pelo menos não sai na época da enchente (toc! toc! toc!).
No partido errado
Liberal por convicção, o deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) reafirma que votará a favor da reforma da Previdência. Vai desafiar seu partido, que ontem, com a presença de Casagrande, fechou questão contra a reforma. Corre risco até de ser expulso.
Alô, Sérgio Moro!
Pode mandar pelo Telegram o motivo da sua licença repentina?
