ES tem três casos de estupro por dia em 2019

Foram contabilizadas 184 ocorrências de estupro em dois meses, o que dá uma taxa de 4,63 crimes a cada 100 mil habitantes. Crédito: Divulgação

Dados do primeiro bimestre registrados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp) apontam que houve uma média de três casos de estupro por dia no Espírito Santo. Somados janeiro e fevereiro (os últimos dados disponíveis), foram contabilizadas 184 ocorrências, o que dá uma taxa de 4,63 crimes a cada 100 mil habitantes.



Mais que dobrou



Se comparados os dois primeiros meses de 2018 e 2019, mais do que dobraram os registros de estupro. No ano passado, houve 76 casos.

A taxa

No ano passado, foram registrados 481 crimes de estupro em todo o Espírito Santo – uma taxa de 12,11 crimes para cada 100 mil habitantes. A taxa de homicídios no Estado foi de 28 para cada grupo de 100 mil pessoas.

Juiz ladrão!

Nas redes sociais, Casagrande protestou contra a arbitragem do jogo em que o Vitória foi eliminado da Série D pelo Ituano. O governador só faltou chamar o juiz de ladrão. O nome certo para o que aconteceu.

Utilidade pública

Muito cuidado para quem vai de Uber para o Convento da Penha. Na hora de indicar o endereço, selecione a opção “Rua Vasco Coutinho – Prainha, Vila Velha – ES”.

Utilidade pública 2

Quem escolhe o endereço “Convento da Penha – Vila Velha – ES” é levado pelo aplicativo, estranhamente, para a Praia da Costa.

Férias de tudo

No primeiro domingo das férias de julho, nem o Museu Vale nem o Palácio Anchieta tinham aquelas exposições temporárias de altíssima qualidade que costumam oferecer ao público.

Lascou!

A tradicional festa do Forró da Tábua Lascada, de Pedro Canário, chegou a ser barrada pelo Judiciário a pedido do promotor de Justiça. O Ministério Público (MP) apontou gasto excessivo na farra para um município tão carente.

Não lascou!

Mas ontem o Tribunal de Justiça cassou a liminar e liberou a festa (19 a 21 de julho), cujos gastos haviam sido denunciados pela Câmara de Vereadores.

Fora do páreo

A vice-reitora Ethel Maciel já tomou a decisão: não será candidata à sucessão de Reinaldo Centoducatte na reitoria da Ufes. Diz que pretende continuar suas pesquisas científicas.

Viés ideológico

Aliás, a eleição para reitor nas universidades federais tem um complicador a mais no atual governo: nada garante que Bolsonaro vai nomear o mais votado. Principalmente se o vencedor for de esquerda.

História preservada

A família de Christiano Dias Lopes doou ao Arquivo Público do Estado documentos sobre a vida pública do ex-governador.

Buraco na relação

Muitos motoristas de aplicativo não pegam corrida pra Cariacica. Muito além da violência, o motivo para a restrição, segundo eles, é a grande quantidade de buracos na cidade.

Quem doa

O prefeito Audifax Barcelos (Rede) oficializou ontem a doação de uma área de 15 mil m2, ao lado da Lagoa Jacuném, para o Ibama. No local será construído um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas).

Quem paga

O Cetas, segundo o prefeito, custará R$ 28 milhões e será construído pela Fundação Renova, como forma de compensação ambiental pela tragédia provocada pela Samarco no Rio Doce. A Renova diz que ainda não tem o projeto pronto do centro.

Ganhou, levou

Os políticos não perdem tempo: o atacante capixaba da seleção brasileira Richarlison, campeão da Copa América, vai receber amanhã a Comenda Mérito Esportivo, concedida pelo deputado estadual Luciano Machado (PV).

Maxtur

O prefeito Max Filho (PSDB) entra em férias de um mês a partir de hoje. Foi autorizado pela Câmara de Vila Velha até a se ausentar do país. Assume o vice, Jorge Carreta (Avante). Pelo menos não sai na época da enchente (toc! toc! toc!).

No partido errado

Liberal por convicção, o deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) reafirma que votará a favor da reforma da Previdência. Vai desafiar seu partido, que ontem, com a presença de Casagrande, fechou questão contra a reforma. Corre risco até de ser expulso.

Alô, Sérgio Moro!

Pode mandar pelo Telegram o motivo da sua licença repentina?

