ES tem gado liberado para os mercados mais exigentes do mundo

Podem comprar, não tem contraindicação. O Ministério da Agricultura (Mapa) reconheceu, oficialmente, o Espírito Santo como área livre de febre aftosa sem vacinação, condição sanitária que valoriza o gado capixaba no mercado nacional e até internacional
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“Essa conquista abre caminho para que os produtos pecuários oriundos do Espírito Santo possam acessar os mercados mais exigentes do mundo”, ressalta o superintendente Federal de Agricultura no ES, Guilherme Gomes de Souza.
Para realizar a transição de status sanitário (de livre de febre aftosa com vacinação para sem vacinação), é preciso que os Estados atendam aos critérios definidos no Plano Estratégico do Ministério da Agricultura, que está alinhado com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa).
E para a conquista do reconhecimento internacional, a Omsa exige a suspensão da vacinação contra a febre aftosa e a proibição de ingresso de animais
vacinados nos Estados e regiões propostas por, pelo menos, 12 meses.
A portaria do Mapa, publicada no dia 25 de março, reconhece nacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação, além do ES, os Estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal.
Antes do atual reconhecimento, apenas Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso tinham o reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação.