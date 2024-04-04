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Leonel Ximenes

ES tem gado liberado para os mercados mais exigentes do mundo

A boa notícia para a pecuária capixaba vem do Ministério da Agricultura

Públicado em 

04 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O acidente com os bois aconteceu em Santa Júlia, distrito de São Roque do Canaã
O gado do ES está livre da aftosa sem vacinação Crédito: Divulgação
Podem comprar, não tem contraindicação. O Ministério da Agricultura (Mapa) reconheceu, oficialmente, o Espírito Santo como área livre de febre aftosa sem vacinação, condição sanitária que valoriza o gado capixaba no mercado nacional e até internacional.
“Essa conquista abre caminho para que os produtos pecuários oriundos do Espírito Santo possam acessar os mercados mais exigentes do mundo”, ressalta o superintendente Federal de Agricultura no ES, Guilherme Gomes de Souza.
Para realizar a transição de status sanitário (de livre de febre aftosa com vacinação para sem vacinação), é preciso que os Estados atendam aos critérios definidos no Plano Estratégico do Ministério da Agricultura, que está alinhado com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa).
E para a conquista do reconhecimento internacional, a Omsa exige a suspensão da vacinação contra a febre aftosa e a proibição de ingresso de animais vacinados nos Estados e regiões propostas por, pelo menos, 12 meses.
A portaria do Mapa, publicada no dia 25 de março, reconhece nacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação, além do ES, os Estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal.
Antes do atual reconhecimento, apenas Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso tinham o reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Vacina Pecuária Carne de boi Mundo Animal
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