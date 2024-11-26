Enel (aquela dos apagões de SP) prejudica também empresa capixaba

Operário da Enel, empresa concessionária de energia na Região dos Lagos, RJ, onde o Carone vai abrir sua segunda unidade Crédito: Enel/Divulgação

Sabem a Enel, a concessionária de energia elétrica famosa por deixar milhares de consumidores sem luz em São Paulo ? Pois é, a empresa que tem capital do governo italiano está prejudicando também uma das maiores redes de supermercados do Espírito Santo. E como isso está acontecendo?

É que o Carone, que acaba de inaugurar uma grande loja em Cabo Frio, está se preparando em ritmo acelerado para ampliar sua atuação na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, onde também vai abrir uma loja da rede de atacarejo SempreTem, de 5 mil m², na cidade de São Pedro da Aldeia.

Acontece que agora em janeiro a loja SempreTem estará prontinha para entrar em operação, mas - acredite - ela só deve ser inaugurada em abril, prazo indicado pela Enel, que é a concessionária de energia na Região dos Lagos, para fazer a ligação do atacarejo.

A coluna apurou, junto a uma fonte do supermercado capixaba, que um dos motivos alegados pela Enel para esse atraso absurdo é que, no verão, a demanda aumenta muito nessa região do litoral do Rio de Janeiro, o que acaba provocando atrasos na operação da concessionária. E esse atraso, portanto, está prejudicando a rede varejista e atacadista do Espírito Santo.

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