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Leonel Ximenes

Enel (aquela dos apagões de SP) prejudica também empresa capixaba

Inauguração de grande loja de atacarejo do ES atrasará porque concessionária vai demorar a fazer ligação de energia

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 11:56

Públicado em 

26 nov 2024 às 11:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Operário da Enel, empresa concessionária de energia na Região dos Lagos, RJ, onde o Carone vai abrir sua segunda unidade
Operário da Enel, empresa concessionária de energia na Região dos Lagos, RJ, onde o Carone vai abrir sua segunda unidade Crédito: Enel/Divulgação
Sabem a Enel, a concessionária de energia elétrica famosa por deixar milhares de consumidores sem luz em São Paulo? Pois é, a empresa que tem capital do governo italiano está prejudicando também uma das maiores redes de supermercados do Espírito Santo. E como isso está acontecendo?
É que o Carone, que acaba de inaugurar uma grande loja em Cabo Frio, está se preparando em ritmo acelerado para ampliar sua atuação na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, onde também vai abrir uma loja da rede de atacarejo SempreTem, de 5 mil m², na cidade de São Pedro da Aldeia.
Acontece que agora em janeiro a loja SempreTem estará prontinha para entrar em operação, mas - acredite - ela só deve ser inaugurada em abril, prazo indicado pela Enel, que é a concessionária de energia na Região dos Lagos, para fazer a ligação do atacarejo.
A coluna apurou, junto a uma fonte do supermercado capixaba, que um dos motivos alegados pela Enel para esse atraso absurdo é que, no verão, a demanda aumenta muito nessa região do litoral do Rio de Janeiro, o que acaba provocando atrasos na operação da concessionária. E esse atraso, portanto, está prejudicando a rede varejista e atacadista do Espírito Santo.

ENEL VIRA PAUTA DE GOVERNOS

O problema da Enel é tão grave que acabou sendo tema do encontro recente, durante o G20, entre o presidente Lula (PT) e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Os dois dirigentes debateram a “necessidade de avanços na melhoria do serviço prestado” pela empresa de distribuição de energia Enel, cujo capital tem participação do governo italiano.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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