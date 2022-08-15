Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Encontro em Vitória reúne 80 líderes evangélicos

Pastores  representam 411 missionários e 47 bases missionárias em 45 municípios, nos Estados da Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba

Públicado em 

15 ago 2022 às 17:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pastor em ação missionária no Nordeste
Pastor em ação missionária no Nordeste Crédito: Ames/Divulgação
A Agência Missionária de Evangelização do Sertão (Ames) promove, nesta terça-feira (16), o “Encontro dos Pastores das Igrejas Enviadoras”, que será realizado no Century Plaza em Camburi, Vitória. Participarão do evento 80 parceiros da Ames provenientes da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Piauí.
Os preletores serão o diretor do Envisionar e da SUMMIT Brasil, pastor Josué Campanhã; e o presidente do Instituto Haggai, pastor Ebenézer Bittencourt. Os participantes vão fazer o alinhamento da visão missionária para o Sertão Nordestino, além de estreitar laços entre as igrejas enviadoras.

Veja Também

Igreja no ES sorteia arma de combate para reformar templo

Morre no ES pastor que marcou época entre os evangélicos do Brasil

Bispo capixaba sorteia carro relíquia de 47 anos para ajudar igreja

A Agência Missionária de Evangelização do Sertão (Ames) tem hoje 411 missionários e 47 bases missionárias em 45 municípios, nos Estados da Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Bahia Vitória (ES) Paraíba Piauí Pernambuco Igreja Evangélica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados