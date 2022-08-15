Encontro em Vitória reúne 80 líderes evangélicos

A Agência Missionária de Evangelização do Sertão (Ames) promove, nesta terça-feira (16), o “Encontro dos Pastores das Igrejas Enviadoras”, que será realizado no Century Plaza em Camburi
, Vitória. Participarão do evento 80 parceiros da Ames provenientes da Bahia, Pernambuco, Paraíba
e Piauí.
Os preletores serão o diretor do Envisionar e da SUMMIT Brasil, pastor Josué Campanhã; e o presidente do Instituto Haggai, pastor Ebenézer Bittencourt. Os participantes vão fazer o alinhamento da visão missionária para o Sertão Nordestino, além de estreitar laços entre as igrejas enviadoras.
A Agência Missionária de Evangelização do Sertão (Ames) tem hoje 411 missionários e 47 bases missionárias em 45 municípios, nos Estados da Bahia, Pernambuco, Piauí
e Paraíba.