Empresário conta segredos de 46 anos de comércio do ES
Em livro, ele dá dicas essenciais para atender bem os clientes, além de lições de vida e gestão que moldaram sua atuação no varejo
