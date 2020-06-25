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Leonel Ximenes

Em Vila Velha, arrancam e roubam até lixeira de aço no meio da rua

Não é uma fato isolado, infelizmente: vandalismo ou roubo dão prejuízo anual de R$ 266 mil à cidade

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 12:23

Públicado em 

25 jun 2020 às 12:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ladrão conseguiu arrancar a lixeira do chão no Centro de Vila Velha
O ladrão conseguiu arrancar a lixeira afixada com grossos parafusos, no Centro de Vila Velha Crédito: Félix Falcão
Só faltava essa: gatunos roubaram a lixeira em aço inoxidável do depósito subterrâneo de resíduos, conhecido como contentor, na esquina da Avenida Champagnat com a Rua Antônio Ataíde, em pleno Centro de Vila Velha. o prejuízo foi de R$ 6,1 mil.
Segundo a coluna apurou, o sistema de videomonitoramento, mais uma vez, não flagrou a ação dos bandidos, que, segundo uma testemunha, aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira (22).
A lixeira recebia resíduos secos depositados pelos moradores e que era recolhido pela coleta seletiva da Prefeitura de Vila Velha. O vandalismo não é um ato isolado na cidade. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu), por ano o poder público  desembolsa aproximadamente R$ 266 mil com reparos e substituição de peças e compra de novos equipamentos destruídos ou roubados pelos criminosos.

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A PMVV instalou contentores subterrâneos na Prainha, Centro, Glória, Praia das Gaivotas e Praia da Costa. Em outubro do ano passado, uma outra lixeira de aço também foi roubada, na Glória. A prefeitura prometeu repor a estrutura roubada no domingo.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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