Em Vila Velha, arrancam e roubam até lixeira de aço no meio da rua

Segundo a coluna apurou, o sistema de videomonitoramento
, mais uma vez, não flagrou a ação dos bandidos, que, segundo uma testemunha, aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira (22).
A lixeira recebia resíduos secos depositados pelos moradores e que era recolhido pela coleta seletiva da Prefeitura de Vila Velha. O vandalismo
não é um ato isolado na cidade. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu), por ano o poder público desembolsa aproximadamente R$ 266 mil com reparos e substituição de peças e compra de novos equipamentos destruídos ou roubados pelos criminosos.
A PMVV instalou contentores subterrâneos na Prainha, Centro, Glória, Praia das Gaivotas e Praia da Costa. Em outubro do ano passado, uma outra lixeira de aço também foi roubada, na Glória. A prefeitura prometeu repor a estrutura roubada no domingo.