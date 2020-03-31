Vila Velha apura participação do chefe do videomonitoramento em carreata

Fábio no caminhão na orla de Vila Velha em protesto no último sábado contra o isolamento social Crédito: Reprodução internet

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha abriu uma sindicância interna para apurar a conduta de Fábio Barcellos, coordenador da Central de Videomonitoramento da cidade.

A sindicância tem prazo de 30 dias para ser concluído: “Esse procedimento disciplinar vai nos apontar que tipo de transgressão foi cometida pelo funcionário, ainda mais neste período de pandemia”, explica o secretário de Defesa Social, Oberacy Emmerich Júnior.

Nas redes sociais de Fábio Barcellos foi postado um vídeo em que ele, de microfone em punho, no alto de um caminhão e no meio de uma carreata, pede ao governador Renato Casagrande (PSB) para rever o decreto de isolamento social para que seja autorizada a reabertura do comércio.

“Diante de todas as dificuldades, temos uma classe de trabalhadores autônomos que precisam urgentemente de retornar ao trabalho. Mais de 13 mil pessoas já perderam seus empregos”, escreveu o chefe do videomonitoramento. “Pelo retorno da geração do emprego e renda em nossa cidade e no Estado. Mudança no decreto já! Deixa o povo trabalhar!”, complementou.

Em conversa com a coluna, Fábio disse que foi para o protesto como cidadão motivado por pedidos de comerciantes e pessoas que se sentem prejudicadas com o fechamento das atividades econômicas. “Quem estava na rua era o Fábio Barcellos, ser humano e militante político. Como membro da Guarda Municipal continuo atuando profissionalmente normalmente”, alegou.