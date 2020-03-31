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Leonel Ximenes

Vila Velha apura participação do chefe do videomonitoramento em carreata

Fábio Barcellos foi para as ruas, no sábado, pedir ao governador que modifique o decreto de isolamento social e libere o funcionamento do comércio

Publicado em 31 de Março de 2020 às 17:50

Públicado em 

31 mar 2020 às 17:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fábio no caminhão na orla de Vila Velha em protesto no último sábado contra o isolamento social
Fábio no caminhão na orla de Vila Velha em protesto no último sábado contra o isolamento social Crédito: Reprodução internet
A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha abriu uma sindicância interna para apurar a conduta de Fábio Barcellos, coordenador da Central de Videomonitoramento da cidade.
Fábio foi um dos líderes da carreata realizada no município, no último sábado, que pediu o relaxamento das medidas de isolamento social de enfrentamento à epidemia do coronavírus, principalmente para o comércio.
A sindicância tem prazo de 30 dias para ser concluído: “Esse procedimento disciplinar vai nos apontar que tipo de transgressão foi cometida pelo funcionário, ainda mais neste período de pandemia”, explica o secretário de Defesa Social, Oberacy Emmerich Júnior.

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Nas redes sociais de Fábio Barcellos foi postado um vídeo em que ele, de microfone em punho, no alto de um caminhão e no meio de uma carreata, pede ao governador Renato Casagrande (PSB) para rever o decreto de isolamento social para que seja autorizada a reabertura do comércio.
“Diante de todas as dificuldades, temos uma classe de trabalhadores autônomos que precisam urgentemente de retornar ao trabalho. Mais de 13 mil pessoas já perderam seus empregos”, escreveu o chefe do videomonitoramento. “Pelo retorno da geração do emprego e renda em nossa cidade e no Estado. Mudança no decreto já! Deixa o povo trabalhar!”, complementou.
Em conversa com a coluna, Fábio disse que foi para o protesto como cidadão motivado por pedidos de comerciantes e pessoas que se sentem prejudicadas com o fechamento das atividades econômicas. “Quem estava na rua era o Fábio Barcellos, ser humano e militante político. Como membro da Guarda Municipal continuo atuando profissionalmente normalmente”, alegou.
Mas ao ser perguntado se sua militância não iria de encontro a uma determinação oficial de isolamento, inclusive da própria Prefeitura de Vila Velha, ele admitiu que se excedeu. “Realmente, depois de fazer uma reflexão, levei em consideração a questão ética. Ouvi também vários infectologistas e concluí que essa pandemia é muito séria. Errei e se fosse hoje não participaria mais desse tipo de protesto.”
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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