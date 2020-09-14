Em livro, arquiteto propõe parque de 10 km ao longo do Canal da Costa

Projeto de aproveitamento das margens do Canal da Costa, com ciclovia Crédito: Reprodução de livro

Carente de áreas de lazer, Vila Velha, entretanto, tem potencial para se transformar numa cidade mais humana e agradável. A tese é do arquiteto e urbanista Heliomar Venâncio , que está propondo transformar os 10 quilômetros que ligam a Baía de Vitória ao Rio Jucu num parque linear urbano, onde as pessoas poderiam caminhar, andar de bicicleta e se divertir num novo ponto turístico.

O projeto está no seu mais recente livro, “O Rio da Costa e a Cidade de Vila Velha: Da Ruptura à Busca da Harmonia por Meio do Desenho Urbano”, resultado da sua tese de mestrado. “Sonhar com uma cidade mais humana, sustentável e com qualidade de vida para todos faz todo o sentido”, destaca o arquiteto.

Através de um ensaio de projeto, Heliomar traçou um redesenho do canal e do seu entorno, trazendo uma alternativa de ocupação ao longo de seus 10 quilômetros. Segundo ele, esse novo traçado vai permitir religar a Baía de Vitória ao Rio Jucu, passando por 17 bairros, e voltando a vida da cidade mais antiga do Estado ao manancial.

Heliomar sustenta que essa é uma tendência mundial e que há exemplos no mundo todo de rios que foram revigorados para o ressurgimento do urbanismo em sua volta. “No Brasil há poucos casos, mas na Europa e na Ásia há muitos casos de parques lineares que devolveram os rios para as cidades”, comenta.

O livro traz em suas 185 páginas um registro histórico que mostra a transformação dramática do Rio da Costa nos séculos após a colonização do ES . O leito que serviu de via para os portugueses adentrarem no interior era cercado por vasta mata virgem. Foi próximo ao Rio da Costa que se estabeleceu o primeiro núcleo populacional do Estado, lembra o arquiteto e urbanista.

Os 10 trechos previstos no projeto de ligação da Baía de Vitória ao Rio Jucu Crédito: Reprodução de livro

“O tempo passou, e com o crescimento desordenado da cidade o tecido urbano engoliu o rio, que foi transformado em dois canais, o da Costa e o Guaranhuns, que nos dias de hoje se encontram totalmente poluídos e com suas águas sem vida ”, lamenta o escritor.