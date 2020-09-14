Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Em livro, arquiteto propõe parque de 10 km ao longo do Canal da Costa

Na área, que seria um novo ponto turístico em Vila Velha, as pessoas poderiam caminhar, andar de bicicleta e se divertir

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

14 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeto de aproveitamento das margens do Canal da Costa, com ciclovia
Projeto de aproveitamento das margens do Canal da Costa, com ciclovia Crédito: Reprodução de livro
Carente de áreas de lazer, Vila Velha, entretanto, tem potencial para se transformar numa cidade mais humana e agradável. A tese é do arquiteto e urbanista Heliomar Venâncio, que está propondo transformar os 10 quilômetros que ligam a Baía de Vitória ao Rio Jucu num parque linear urbano, onde as pessoas poderiam caminhar, andar de bicicleta e se divertir num novo ponto turístico.
O projeto está no seu mais recente livro, “O Rio da Costa e a Cidade de Vila Velha: Da Ruptura à Busca da Harmonia por Meio do Desenho Urbano”, resultado da sua tese de mestrado. “Sonhar com uma cidade mais humana, sustentável e com qualidade de vida para todos faz todo o sentido”, destaca o arquiteto.
Através de um ensaio de projeto, Heliomar traçou um redesenho do canal e do seu entorno, trazendo uma alternativa de ocupação ao longo de seus 10 quilômetros. Segundo ele, esse novo traçado vai permitir religar a Baía de Vitória ao Rio Jucu, passando por 17 bairros, e voltando a vida da cidade mais antiga do Estado ao manancial.
Heliomar sustenta que essa é uma tendência mundial e que há exemplos no mundo todo de rios que foram revigorados para o ressurgimento do urbanismo em sua volta. “No Brasil há poucos casos, mas na Europa e na Ásia há muitos casos de parques lineares que devolveram os rios para as cidades”, comenta.

Veja Também

Arquitetos do ES vão participar da Expo Dubai 2021

Arquitetos do ES aderem a campanha para ajudar carentes na pandemia

O livro traz em suas 185 páginas um registro histórico que mostra a transformação dramática do Rio da Costa nos séculos após a colonização do ES. O leito que serviu de via para os portugueses adentrarem no interior era cercado por vasta mata virgem. Foi próximo ao Rio da Costa que se estabeleceu o primeiro núcleo populacional do Estado, lembra o arquiteto e urbanista.
Os 10 trechos previstos no projeto de ligação da Baía de Vitória ao Rio Jucu
Os 10 trechos previstos no projeto de ligação da Baía de Vitória ao Rio Jucu Crédito: Reprodução de livro
“O tempo passou, e com o crescimento desordenado da cidade o tecido urbano engoliu o rio, que foi transformado em dois canais, o da Costa e o Guaranhuns, que nos dias de hoje se encontram totalmente poluídos e com suas águas sem vida”, lamenta o escritor.
O livro está à venda nos sites da Amazon, Submarino e na Livraria Cultura, entre outros. Custa R$ 52,80 (versão impressa) e R$ 39 (digital).
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

arquitetura barra do jucu Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados