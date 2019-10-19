Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
Em 100 mil imóveis vistoriados no Estado, EDP flagra 48% de gatos

Volume energético recuperado seria suficiente para suprir o consumo do município de Santa Maria de Jetibá por um ano

Vitória
Publicado em 19/10/2019 às 06h00
Atualizado em 19/10/2019 às 06h00


