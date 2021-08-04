“Ele acabou com a família do Camata”, diz delegado que prendeu réu

O deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) fez um discurso emocionado, na manhã desta quarta-feira (4), sobre Gerson Camata. O parlamentar foi o responsável por prender, no dia 26 de dezembro de 2018
, o assassino confesso do ex-governador, Marcos Venício Moreira Andrade, na Praia do Canto, em Vitória. Bahiense afirmou que Marcos Venício acabou com a própria família dele e a do ex-governador.
Bahiense efetuou justamente a última prisão da carreira no caso que envolveu a morte do ex-governador e pontuou uma série de feitos que Camata conseguiu ao longo de sua gestão à frente do Estado, nos anos 1980.
Emocionado, o delegado aposentado, que ficou mais de 30 anos na Polícia Civil, descreveu: “Um homem com tantos feitos teve um fim trágico. Em 2018, eu estava em Vila Velha e fui acionado por um colaborador informando que uma pessoa tinha sido baleada. Infelizmente, era o nosso querido Gerson Camata que tinha sido assassinado”.
Bahiense prosseguiu: “Quero deixar minhas considerações à família de Gerson, em nome da Rita
, da Enza e do Bruno, e dos netos do Gerson. Espero, em Deus, que os jurados condenem o Marquinho
por esse hediondo crime, porque ele acabou com uma família. Não somente a família de Camata, mas também a sua própria família”.