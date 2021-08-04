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Leonel Ximenes

“Ele acabou com a família do Camata”, diz delegado que prendeu réu

Em discurso na Assembleia, o hoje deputado Danilo Bahiense lembrou da prisão do assassino do ex-governador, a última da sua carreira de policial

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 16:01

Públicado em 

04 ago 2021 às 16:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Danilo Bahiense:
Danilo Bahiense: "Espero, em Deus, que os jurados condenem o Marquinho por esse hediondo crime" Crédito: Ellen Campanharo/Ales
O deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) fez um discurso emocionado, na manhã desta quarta-feira (4), sobre Gerson Camata. O parlamentar foi o responsável por prender, no dia 26 de dezembro de 2018, o assassino confesso do ex-governador, Marcos Venício Moreira Andrade, na Praia do Canto, em Vitória. Bahiense afirmou que Marcos Venício acabou com a própria família dele e a do ex-governador.
Bahiense efetuou justamente a última prisão da carreira no caso que envolveu a morte do ex-governador e pontuou uma série de feitos que Camata conseguiu ao longo de sua gestão à frente do Estado, nos anos 1980.

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Emocionado, o delegado aposentado, que ficou mais de 30 anos na Polícia Civil, descreveu: “Um homem com tantos feitos teve um fim trágico. Em 2018, eu estava em Vila Velha e fui acionado por um colaborador informando que uma pessoa tinha sido baleada. Infelizmente, era o nosso querido Gerson Camata que tinha sido assassinado”.
Bahiense prosseguiu: “Quero deixar minhas considerações à família de Gerson, em nome da Rita, da Enza e do Bruno, e dos netos do Gerson. Espero, em Deus, que os jurados condenem o Marquinho por esse hediondo crime, porque ele acabou com uma família. Não somente a família de Camata, mas também a sua própria família”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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