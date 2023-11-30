“El Loco” vai ganhar café capixaba no dia da sua posse na Argentina

Primeiro capixaba a confirmar presença na comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro PL) para a posse de Javier Milei, presidente eleito da Argentina
, no próximo dia 10, o deputado federal Evair de Melo (PP-ES) não vai chegar a Buenos Aires de mãos abanando.
Defensor da agricultura, em especial do café capixaba
, Evair mandou preparar um blend (mistura) só para a posse, com grãos selecionados de produtores da região das montanhas do Espírito Santo.
“Tenho certeza de que o novo presidente vai adorar o presente. Se der, vamos até tomar juntos depois da posse”, brincou o deputado.
O bolsonarista parece estar muito empolgado em mostrar o café do ES para os hermanos, tanto que já mandou fazer até uma embalagem homenageando Milei, o histriônico presidente eleito argentino.
“Já mandei até fazer um rótulo especial. Se não puder entregar agora, faço em outra ocasião”, prometeu. Tanto o café como a viagem, segundo Evair, foram bancados com seus recursos próprios.
E “El Loco” será louco em recusar um dos melhores cafés do Brasil?