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Leonel Ximenes

“El Loco” vai ganhar café capixaba no dia da sua posse na Argentina

Javier Milei receberá um blend das montanhas capixabas, oferecido por um parlamentar do ES

Públicado em 

30 nov 2023 às 17:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Milei tomará posse no dia 10 de dezembro em Buenos Aires
Milei tomará posse no dia 10 de dezembro em Buenos Aires Crédito: Facebook Javier Milei
Primeiro capixaba a confirmar presença na comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro PL) para a posse de Javier Milei, presidente eleito da Argentina, no próximo dia 10, o deputado federal Evair de Melo (PP-ES) não vai chegar a Buenos Aires de mãos abanando.
Defensor da agricultura, em especial do café capixaba, Evair mandou preparar um blend (mistura) só para a posse, com grãos selecionados de produtores da região das montanhas do Espírito Santo.
“Tenho certeza de que o novo presidente vai adorar o presente. Se der, vamos até tomar juntos depois da posse”, brincou o deputado.

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O bolsonarista parece estar muito empolgado em mostrar o café do ES para os hermanos, tanto que já mandou fazer até uma embalagem homenageando Milei, o histriônico presidente eleito argentino.
“Já mandei até fazer um rótulo especial. Se não puder entregar agora, faço em outra ocasião”, prometeu. Tanto o café como a viagem, segundo Evair, foram bancados com seus recursos próprios.
 E “El Loco” será louco em recusar um dos melhores cafés do Brasil?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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