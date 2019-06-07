Leonel Ximenes
Editora do ES vai participar da Flip em Paraty

A Cousa, que levará todo o seu catálogo para a Flip, com quase 70 títulos, vai ocupar o prédio onde funcionava a cadeia pública de Paraty, em parceria com outras editoras como a 34

