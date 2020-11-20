Dr. Hércules decide ficar neutro no 2° turno em Vila Velha

Dr. Hércules disse que não se sentiu contemplado nos programas de Max e Arnaldinho Crédito: Divulgação

Apoiador da candidatura do ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD) no primeiro turno, o deputado estadual Hércules Silveira (MDB) anunciou na noite desta sexta-feira (20) que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno na corrida eleitoral para a Prefeitura de Vila Velha, o prefeito Max Filho (PSDB) e o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos).

O parlamentar, que tem base eleitoral na cidade canela-verde, chegou a abrir mão de ser candidato, na última hora, em favor de Neucimar, que acabou ficando em terceiro lugar no primeiro turno.

“Não identifiquei nos dois candidatos que estão no segundo turno determinação para implantar os três projetos que defendo, que são a saúde itinerante nos bairros, a assistência social com inclusão para os menos favorecidos e a defesa dos animais”, enumerou Dr. Hércules. “Meu candidato perdeu e prefiro ficar neutro.”

Mas, segundo prometeu, vai se colocar à disposição do futuro prefeito. “Quem assumir pode contar comigo porque vou continuar ajudando Vila Velha levando recursos para a cidade. Meu mandato está à disposição, independentemente de quem assumir a partir de janeiro”, destacou o emedebista.