Dois capixabas em livro com os maiores cronistas do Brasil

Terra de Rubem Braga e Carlinhos Oliveira, o Espírito Santo jamais poderia fazer feio quando se trata de crônica. E não foi desta vez que deixou de brilhar. Os cachoeirenses (capixabas também, certo?) Álvaro Abreu e João Moraes estão em “Pandemônio - Cronistas Brasileiros do Séc XXI”, livro que reúne 33 cronistas que escreveram sobre a pandemia
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Eles estão ao lado de escritores consagrados ou famosos, como Luís Fernando Veríssimo, Martha Medeiros, Antônio Prata, Lira Neto, Pedro Bial, Humberto Werneck, Zuenir Ventura, Xico Sá, Luiz Ruffato e Nélida Piñon, e de outros nem tão conhecidos, como Ricardo Kelmer, Socorro Bulcão e Ronaldo Correia de Brito.
“São capixabas vindo das águas de Cachoeiro
, honrando Rubem e Carlinhos”, brinca Moares”. “São duas gerações subsequentes. Acho fundamental que todos criaram para o livro. Não houve cessão de publicações. É diferente. Mostra a força da organizadora”, complemente elogia o escritor referindo-se ao trabalho da jornalista Ana Karla Dubiella, que organizou o livro lançado pela Editora Lumiar, de Fortaleza (CE). O preço de capa é R$ 40.
“A ideia nasceu da necessidade de dizer aos críticos literários que a crônica nacional não morreu, ao contrário. E também de unir em uma só vitrine jovens escritores e nomes importantes de nossa literatura
”, explica Ana Karla.
“O livro foi organizado pela professora Ana Karla Dubiella para marcar os 30 anos sem Rubem Braga, por quem ela é inteiramente apaixonada há décadas. Os textos, com ilustrações, foram escritos durante a pandemia, daí o seu título”, destaca Abreu. Segundo João Moraes, "Pandemônio" deve ser lançado em setembro no Espírito Santo, durante o ciclo de comemorações dos 68 anos da Ufes
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