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Leonel Ximenes

Dois capixabas em livro com os maiores cronistas do Brasil

Um dos textos foi publicado em A Gazeta; obra tem 33 autores consagrados ao lado de jovens talentos, que escreveram sobre a pandemia

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 13:37

Públicado em 

17 jun 2022 às 13:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

"Pandemônio": a crônica brasileira continua viva Crédito: Divulgação
Terra de Rubem Braga e Carlinhos Oliveira, o Espírito Santo jamais poderia fazer feio quando se trata de crônica. E não foi desta vez que deixou de brilhar. Os cachoeirenses (capixabas também, certo?) Álvaro Abreu e João Moraes estão em “Pandemônio - Cronistas Brasileiros do Séc XXI”, livro que reúne 33 cronistas que escreveram sobre a pandemia.
Eles estão ao lado de escritores consagrados ou famosos, como Luís Fernando Veríssimo, Martha Medeiros, Antônio Prata, Lira Neto, Pedro Bial, Humberto Werneck, Zuenir Ventura, Xico Sá, Luiz Ruffato e Nélida Piñon, e de outros nem tão conhecidos, como Ricardo Kelmer, Socorro Bulcão e Ronaldo Correia de Brito.
Álvaro Abreu comparece no livro com “Vizinhança”, texto publicado em A Gazeta em 1º de maio de 2020
Álvaro Abreu comparece no livro com “Vizinhança”, texto publicado em A Gazeta em 1º de maio de 2020 Crédito: Facebook
Em “Pandemônio”, Álvaro Abreu comparece com a crônica “Vizinhança”, publicada em A Gazeta em 1º de maio de 2020, bem no começo da pandemia. João Moraes, por sua vez, assina o texto “Nas espirais do tempo”.

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“São capixabas vindo das águas de Cachoeiro, honrando Rubem e Carlinhos”, brinca Moares”. “São duas gerações subsequentes. Acho fundamental que todos criaram para o livro. Não houve cessão de publicações. É diferente. Mostra a força da organizadora”, complemente elogia o escritor referindo-se ao trabalho da jornalista Ana Karla Dubiella, que organizou o livro lançado pela Editora Lumiar, de Fortaleza (CE). O preço de capa é R$ 40.
“A ideia nasceu da necessidade de dizer aos críticos literários que a crônica nacional não morreu, ao contrário. E também de unir em uma só vitrine jovens escritores e nomes importantes de nossa literatura”, explica Ana Karla.
João Moraes assina o texto “Nas espirais do tempo”
João Moraes assina o texto “Nas espirais do tempo” Crédito: Facebook
“O livro foi organizado pela professora Ana Karla Dubiella para marcar os 30 anos sem Rubem Braga, por quem ela é inteiramente apaixonada há décadas. Os textos, com ilustrações, foram escritos durante a pandemia, daí o seu título”, destaca Abreu. Segundo João Moraes, "Pandemônio" deve ser lançado em setembro no Espírito Santo, durante o ciclo de comemorações dos 68 anos da Ufes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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