Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Biblioteca aberta 24h incentiva doação de livros em Vitória

As portas de vidro da unidade não têm trancas e podem ser abertas a todo momento

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

08 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A biblioteca está localizada em Bento Ferreira
A biblioteca está localizada em Bento Ferreira Crédito: Divulgação
Uma biblioteca disponível 24 horas por dia, na qual o leitor pode pegar o livro que quiser, devolver quando achar conveniente e doar outros exemplares. Esta é a iniciativa da Associação dos Servidores Ativos e Inativos do Poder Judiciário e dos Servidores Ativos dos demais Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais no ES (Ajudes), em sua sede em Vitória, no bairro Bento Ferreira.
Por lá, está um armário que dá o pontapé inicial do projeto da Biblioteca Solidária, que já recebeu exemplares de livros didáticos, de Direito e também de ficção. As portas de vidro não têm trancas e podem ser abertas a todo momento.

Veja Também

Biblioteca da Ufes promove exposição com livros “malditos” em Rondônia

Biblioteca de Linhares tenta reaver 1.357 livros não devolvidos

Alguns pedestres ficam curiosos e dão uma olhada no que tem. Às vezes, ficam até um pouco tímidos, mas acabam pegando o exemplar que lhe interessa. Como diz a mensagem exposta na parede da biblioteca: “Qualquer pessoa pode utilizar a biblioteca de forma livre”. A meta também é formar uma rede de solidariedade, na qual o leitor é convidado a doar mais livros.
Os interessados em doar exemplares em bom estado podem ir, na hora que desejarem, à sede da Ajudes, em Vitória, que fica na Rua Coronel Schwab Filho, 150, Bento Ferreira. A leitura e o conhecimento agradecem!

Veja Também

Na Semana do Livro e da Biblioteca, pouco temos a comemorar

Livro é devolvido a biblioteca após ter sido emprestado há 50 anos

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

bento ferreira Vitória (ES) Judiciário Literatura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama
Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra
Imagem de destaque
Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados