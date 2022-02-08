Biblioteca aberta 24h incentiva doação de livros em Vitória

Por lá, está um armário que dá o pontapé inicial do projeto da Biblioteca Solidária, que já recebeu exemplares de livros didáticos, de Direito e também de ficção. As portas de vidro não têm trancas e podem ser abertas a todo momento.

Alguns pedestres ficam curiosos e dão uma olhada no que tem. Às vezes, ficam até um pouco tímidos, mas acabam pegando o exemplar que lhe interessa. Como diz a mensagem exposta na parede da biblioteca: “Qualquer pessoa pode utilizar a biblioteca de forma livre”. A meta também é formar uma rede de solidariedade, na qual o leitor é convidado a doar mais livros.