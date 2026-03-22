Dois bispos do ES debatem filme sobre a Teologia da Libertação

Painel com a imagem de dom Óscar Romero, arcebispo e expoente da Teologia da Libertação que foi assassinado durante uma missa em 1980. Crédito: Divulgação

A história de homens e mulheres que transformaram a fé em compromisso com justiça social é o tema do documentário “O Evangelho da Revolução”, que será exibido na próxima terça-feira (24), às 19h, no Cine Metrópolis, na Ufes. A entrada é gratuita.



Após a exibição do filme haverá uma mesa de debates com os bispos dom Luiz Fernando Lisboa (Cachoeiro) e dom Lauro Versiani Barbosa (Colatina), o padre Kelder Brandão, a religiosa Rita Cola e o professor da Ufes Maurício Abdalla.

A iniciativa é da Escola de Fé e Política da Arquidiocese de Vitória em parceria com a Ufes. A data do evento recorda o martírio de Santo Óscar Romero, assassinado em 24 de março de 1980 durante uma missa que celebrava em San Salvador, capital de El Salvador.

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Considerado mártir pela Igreja Católica, o arcebispo da capital salvadorenha foi canonizado pelo papa Francisco em 14 de outubro de 2018.

“Romero representa uma fé que não separa espiritualidade e justiça. Celebrar sua memória nesse dia é lembrar que o Evangelho continua sendo um chamado à solidariedade e à coragem”, afirma Abdalla.

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O filme percorre a história da Teologia da Libertação e sua influência na organização de pastorais, comunidades e movimentos populares em diversos países da América Latina.

Para Abdalla, o documentário recupera uma memória necessária para o presente. “A Teologia da Libertação ajudou a revelar que o Evangelho também é uma força histórica de transformação. O filme mostra como comunidades cristãs se organizaram para enfrentar desigualdades e defender a vida dos mais pobres.”

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