Dnit não vai mais duplicar a BR 262

Obras na BR 262. Crédito: Marcelo Prest

Com todo o imbróglio envolvendo a obra do primeiro trecho de duplicação da BR 262, de apenas 7 km entre Marechal Floriano e o trevo de Paraju, em Domingos Martins, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) desistiu de conduzir as duas próximas etapas da duplicação, que totalizariam 52 km.

Que fase!

A segunda fase, localizada entre o km 56 (Paraju) e o km 71 (próximo ao trevo de Victor Hugo), já tinha até projeto aprovado. A terceira, do viaduto de Viana até Marechal (entre os quilômetros 19 e 49), deveria ser concluída em quatro anos a partir do início das obras. Porém, essas duas etapas nem saíram do papel.

Suspensão

O primeiro trecho da obra foi suspenso neste ano após uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU), que identificou desconformidade entre o projeto de duplicação da rodovia e o edital. As alterações solicitadas pelo órgão fiscalizador, segundo o Dnit, aumentam o custo da duplicação.

Sem dinheiro

Mesmo se conseguir reverter a decisão do TCU, o Dnit diz que não vai ter dinheiro para fazer as outras etapas da obra. E vai passar os trechos para o leilão que o governo federal pretende fazer de toda a rodovia até Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Ciclista usando bicicleta de compartilhamento sem o sistema de trava, que foi arrancado. Na Praia do Suá, em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

É pra compartilhar!

O compartilhamento de bicicletas se popularizou em Vitória, assim como as tentativas de burlar o sistema para usar a bike sem pagar pelo serviço. Na tarde de ontem, um ciclista pedalava tranquilamente pelas ruas da Praia do Suá, cumprimentando moradores e carregando suas compras, em um modelo que teve a trava retirada à força. A bicicleta é pra compartilhar, meu amigo, e não de uso particular!

2021 vem aí!

Em jantar com amigos na última quinta-feira, Homero Mafra recebeu muitos afagos e declarações afetivas sobre sua passagem pelo comando da OAB no Estado. O ex-presidente não se fez de rogado e anunciou: “2021 vem aí!”

Passou da conta

Fabricante de cerveja artesanal na Praia do Canto se excedeu no domingo, mas não foi na bebida. Ele simplesmente descartou na calçada cilindros de gás carbônico que são usados na produção da cervejaria.

Flagrou, multou

Eram seis cilindros, com alerta em evidência sobre a forma correta de uso e descarte. Fiscalização do meio ambiente flagrou a infração e notificou o proprietário. Só que o valor da multa prevista na tabela, de R$ 342,15, deve dar menos dor de cabeça do que uma ressaca.

Batalha na Vale

Exibido pela TV Gazeta aos sábados, humorístico trocou o nome de uma famosa brincadeira para criticar a Vale pelos episódios recentes de rompimento de barragens. O jogador, em vez de encontrar água ou a embarcação do adversário na batalha naval, achava lama.

Vida inteligente aqui

Três alunos da escola Maria José Costa Moraes, na região de São Pedro, lançaram o primeiro livro trilíngue da rede municipal. A obra, intitulada “Caos in Lilla”, traz versões em Português, Inglês e na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e é resultado de um projeto de pesquisa sobre vida inteligente fora da Terra.

Meninos de futuro

O livro foi escrito por Gustavo José Alves Lopes e Pedro Eduardo Rabelo dos Santos e ainda tem ilustrações de Adryan Lucas Fonseca Arpini. Os meninos, de apenas 13 anos, dão os primeiros passos na literatura.

Chuva de pó preto

Durante reunião da CPI das Licenças ontem, na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram a convocação de diretores da Vale e da ArcelorMittal Tubarão, além de representantes das Prefeituras da Serra e de Vitória, para explicarem a “chuva de pó preto” em bairros da Grande Vitória, conforme denunciou A GAZETA na edição do último dia 6.

Atchim!

Presidente do colegiado, o deputado Marcelo Santos sustenta que o esclarecimento é necessário porque os problemas respiratórios na população têm se tornado cada vez mais frequentes.

Não perturbe!

A partir de hoje, entra em operação uma lista nacional em que o consumidor pode se cadastrar para não receber mais ligações de telemarketing de empresas de telefonia e de TV por assinatura. As empresas terão um prazo de 30 dias para efetuar o bloqueio solicitado.

